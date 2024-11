Netanyahu dice que la CPI es "enemigo de la humanidad" y su orden de arresto "infundada"

Benjamín Netanyahu Credito: Web

22-11-24.-El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó este jueves de «infundada» la orden de detención dictada contra él por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza y dijo que la institución «se ha convertido en el enemigo de la humanidad».



«Ninguna decisión antiisraelí escandalosa me impedirá seguir defendiendo a nuestro país de ninguna manera. No cederemos a las presiones», afirmó el primer ministro en un videomensaje, horas después de que su oficina acusara al organismo de «parcial y discriminatorio» y tildara la acusación contra él de «absurda y falsa».



Netanyahu indica que la orden de arresto contra él y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, se basa en «la acusación fundamentalmente infundada» de supuestos crímenes «ficticios» contra la humanidad y de guerra; mientras ignora «los atroces crímenes de guerra cometidos contra Israel».



«La verdad es todo lo contrario, es una quiebra moral. Viola el derecho natural de las democracias a defenderse del terrorismo asesino», subraya.



La CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, Gallant y el jefe militar de Hamás, Mohamed Deif, dado por muerto por Israel y EEUU, aunque el grupo islamista no lo ha confirmado y el tribunal no lo ha podido verificar, en respuesta a la petición del fiscal jefe Karim Khan del pasado mayo.



Entonces también solicitó las órdenes para el líder de Hamás en la Franja y cerebro de los ataques del 7 de octubre de 2023, Yahya Sinwar, y el jefe del buró político, Ismail Haniyeh, pero ambos fueron asesinados por Israel, el pasado octubre en Rafah y en julio en Teherán, respectivamente.



«Mientras, los asesinos de Hamás que violaron a mujeres, decapitaron, quemaron niños delante de sus padres y secuestraron a cientos de nuestros ciudadanos -mujeres, ancianos y niños-, siguen cometiendo crímenes de guerra contra nosotros, incluido el de mantener retenidos a un centenar de nuestros secuestrados», subrayó.



«¿Y qué está haciendo el Tribunal de La Haya ante estas atrocidades? ¿Y qué hace el Tribunal de La Haya frente a los verdaderos crímenes de lesa humanidad que se cometen en muchos lugares del mundo?», agrega Netanyahu.



Según Netanyahu, la orden contra él es «una medida antisemita» con el objetivo de disuadirle de ejercer el «derecho natural» de Israel a defenderse de sus «enemigos que quieren destruirle»; y aseguró que el Ejército trata de hacer todo lo posible por evitar los daños a civiles en la Franja de Gaza, donde hoy se superaron los 44.000 muertos, el 70 % mujeres y niños.



«Las acciones del fiscal y la decisión de los jueces vacían el concepto de justicia de contenido y convierten la corte en una herramienta de confrontación política que ha perdido su legitimidad como institución jurídica internacional», dijo el primer ministro, que aseguró «no reconocer» tal decisión.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 438 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)