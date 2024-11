México: en dos meses, 6 caravanas de migrantes

Desde México han partido 6 caravanas de migrantes en los últimos 2 meses

21 de noviembre de 2024.- Una nueva caravana migrante, la sexta en menos de dos meses, salió de Tapachula hacia el centro y norte de México.



El contingente de unas mil 500 personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Haití, Perú, Ecuador, entre otros países, inició su travesía a primera hora de ayer desde el parque Bicentenario.



Algunos indocumentados aseguraron que quieren llegar a la frontera con Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma la presidencia de esa nación en enero próximo; otros consideran quedarse en México debido al posible endurecimiento de las políticas migratorias.



La colombiana Daniela Enao es madre soltera, de dos hijos, y debido a la difícil situación económica en su país decidió emprender este camino en busca de una mejor calidad de vida. "Sentimos bastante miedo, porque muchos que se han entregado los han deportado, y uno está con ese miedo de no saber qué hacer, si entregarse o esperar una cita (que corresponde a una política) que no sabemos si se va a acabar o va seguir", expresó.



Eduard Romero, de Venezuela, dijo que se sumó a la caravana como una medida para viajar seguro por temor a ser víctima del crimen organizado en México.



"Por la inseguridad que vivimos en México los inmigrantes, no tenemos apoyo de un ente de seguridad como lo tuvimos en los países anteriores en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua y Honduras", relató.



El contingente llegó al mediodía de ayer a Huehuetán, donde descansará antes de seguir al municipio de Huixtla.