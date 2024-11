Senador de EE.UU.: "Nuestro Ejército es un desastre, no podría vencer a nadie"

Las Fuerzas Armadas estadounidenses atraviesan por un momento "desastroso" en el que a día de hoy serían incapaces de derrotar a cualquier enemigo en el campo de batalla, afirmó Tommy Tuberville, senador republicano por el estado de Alabama.

Durante una entrevista este lunes en el programa 'The Ingraham Angle' de Fox News, Tuberville explicó por qué no apoya la continua asistencia militar de Washington a Ucrania. "No pueden ganar", indicó. "Les falta personal y recursos […] No podemos seguir enviando dinero allí. Tenemos gente aquí muriéndose de hambre. Los precios están por las nubes", añade.

Tuberville, que actualmente es uno de los políticos que más suenan para el puesto de secretario de Transporte bajo la administración de Donald Trump, declaró que EE.UU. debería dedicar más esfuerzos a reforzar su Ejército. "Nuestras Fuerzas Armadas ahora mismo son un desastre. No podríamos vencer a nadie en este momento", afirmó, resaltando que "los demócratas las han destruido".

Mientras el presidente estadounidense, Joe Biden, se ha apresurado a enviar ayuda a Kiev, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que una vez que tome las riendas de la Casa Blanca conseguirá un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, ya que afirma tener una buena relación con los líderes de ambos países.