(VIDEO) Periodista española ante el "horror" de los afectados por la DANA: "Es un puto infierno y la ayuda no llega"

Fue el miércoles cuando televisiones, radios y periódicos desplazaron a presentadores, redactores y locutores a las zonas más afectadas por la DANA. Desde allí todas las televisiones han estado informando de la situación que se está viviendo. Era el jueves, cuando Ana Rosa Quintana, después de un viaje de más de 12 horas llegaba a Valencia. Este periódico pudo hablar con ella y fue ella una de las primeras en denunciar la realidad que se estaba viviendo allí."Tengo la sensación de que no estoy en España, de que no estoy en el siglo XXI, de no estoy en un país occidental. La gente ha perdido todo. Siguen apareciendo cadáveres. Ni siquiera tienen agua. Llega un camioncito con algunas botellas. No tienen nada (...) Entras en esta zona y dices 'no estamos en España', no es posible que haya tan pocos efectivos, hay gente sin medicinas, sin agua...", afirmaba la presentadora de TardeAR.Desde entonces, cada tuit de algún miembro del Gobierno o de alguna administración asegurando que la ayuda ha llegado o que llegó ha sido contestado por Ana Rosa Quintana con un "yo no lo he visto" o un "llega demasiado tarde". Quintana fue la primera en salirse del guion de no mostrar la desesperación por todos los afectados, pero le siguieron otros tantos compañeros.Anoche, María Casado, la periodista, presentadora y editora de los Informativos de Fin de Semana de Telecinco, no pudo más y pidiendo a los espectadores que le permitiesen ser "franca" denunció la realidad de lo que se está viviendo: "Un puto horror, un puto infierno"."Son muchos los equipos de Informativos Telecinco desplazados hasta la zona más afectada de la DANA. Hoy nosotros estamos en Catarroja. Llevamos desde las nueve de la mañana. Aquí hay familias que llevan dos y tres días sin agua y sin comida. Hoy ha empezado a llegar la ayuda, pero no la suficiente", arrancaba Casado en directo desde uno de los barrios de Catarroja en el que pese a la falta de luz decenas de personas seguían realizando tareas de limpieza.Informativos Telecinco daba paso entonces a una de las piezas del día de María Casado en la que hablaba con un dentista que lo ha perdido todo y que se libró gracias a las insistentes llamadas de su padre. "No sé si volveré abrir", afirmaba a la periodista emocionado, mientras María Casado intentaba consolarle.Hablaba con una mujer que a las siete de la tarde del martes salía con su hija del dentista cuando vio en una de las plazas de Catarroja a decenas de personas intentando hablar con la Policía para saber qué hacían. "Les decían que cada uno hiciera lo que quisiera, que si quería quedarse en el coche que se quedase. Por eso ha muerto tanta gente", explicaba.María Casado volvía entonces a la conexión en directo, enfadada, indignada, apesadumbrada... "Se sienten solos, se sienten abandonados, así después de cinco días, aquí han estado hasta dos y tres días sin llegar la ayuda. La realidad me van a permitir que sea tan franca han vivido un puto horror, un puto infierno lo que están viviendo todas estas familias. Cinco días después y todavía la ayuda no acaba de llegar", denunció la periodista.Ya por la mañana en la conexión del Informativo del Mediodía, María Casado mostraba su indignación y la de los propios vecinos a los que se escuchaba gritar en la conexión directo suplicando ayuda. "Lo que nos piden son máquinas, piden que entre el Ejército, bombas para achicar el agua en los sótanos. Cuatro días y nos están contando que sólo ayer empezaron a recibir un poco de ayuda", denunciaba Casado."Aquí muertos, allí muertos, ahí más muertos", le contaba un vecino de Catarroja sin poder contener las lágrimas. Pedían agua, pedían al Ejército, pedían ayuda...