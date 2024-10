Celso Amorim: Brasil no reconoce resultados del 28J "por falta de transparencia"

Celso Amorín. asesor del presidente Lula Credito: Web

30-10-24.-El asesor para asuntos internacionales de la Presidencia de Brasil, Celso Amorim, insistió este martes que ese país no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas debido a la falta de transparencia.



En una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para explicar la posición de Brasil frente al proceso electoral venezolano, Amorim subrayó que al no publicarse resultados detallados de los comicios del pasado 28 de julio, en los que las autoridades electorales proclamaron la victoria de Nicolás Maduro, «el principio de la transparencia no fue respetado».



Enfatizó que, por eso, Brasil «no reconoce» ese resultado ni tampoco el triunfo que le atribuye la oposición a Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.



Sobre las actas divulgadas por la oposición, acotó que «reconocer resultados distintos en base a los datos recogidos por un candidato, representaría un precedente peligroso para la institucionalidad democrática».



Además, el funcionario reiteró su preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela, con más de 1.800 detenidos tras las elecciones, y por los «nuevos mecanismos de control de la sociedad civil» establecidos por el gobierno de Maduro después de estos comicios.



Según Amorim, el «principal interés» que guía a Brasil «es evitar tensiones que amenacen la paz en Suramérica», aunque reiteró que «la solución debe ser alcanzada por los propios venezolanos», tal como lo ha dicho el presidente Luiz Inácio Lula da Silva al referirse a la situación venezolana.



Sobre las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Brasil y una posible mediación a la crisis política, el asesor indicó que están abiertos «a contribuir si hay disposición de ambos lados», con los que se intenta «mantener el diálogo», aunque reconoció que «no es fácil».



La tensión entre ambos países, socios ideológicos y comerciales, se agudizó la semana pasada cuando el gobierno de Lula se negó a aceptar a Venezuela como nuevo miembro asociado al foro Brics.



Esa posición fue considerada por la administración Maduro como «una agresión» y «un gesto hostil». El asesor explicó que Brasil mantendrá la discreción y evitará discutir ese asunto a través de la prensa, y consideró que la reacción venezolana ha sido «como mínimo desproporcionada».



*Tenemos Noticias.com con información de Unión Radio