(VIDEO) Nueva York condena el bloqueo a Cuba y exige su fin inmediato

Una multitudinaria marcha tuvo lugar este domingo en la ciudad estadounidense de Nueva York, para condenar el bloqueo a Cuba y exigir el fin inmediato de esa irracional política, que el Gobierno de esa nación mantiene desde hace más de seis décadas.

Desde las 13H00 (hora local), las inmediaciones de Grand Central Station se llenaron de personas que portaban carteles, pancartas y coreaban consignas de apoyo al país caribeño.

Los participantes exigieron además la eliminación de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo.

El acto de solidaridad tuvo lugar a pocos días de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) vote su resolución anual para finalizar el bloqueo estadounidense contra Cuba.

Al respecto, los participantes exigieron justicia y respeto a la soberanía de la isla.

De modo paralelo, las calles neoyorquinas acogieron la exposición Cuba is not alone (Cuba no está sola).

La exposición es una iniciativa del Movimiento Artists vs Blockade, que incorporó 50 obras de artistas de más de 15 naciones.

Muchos manifestantes pidieron el fin de la guerra económica contra Cuba junto a sus hijos, para mostrar a las nuevas generaciones cuál es el lado correcto de la historia.

Marchas similares a la de Nueva York han acontecido en otras ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles.

Militantes de partidos políticos de izquierda en Estados Unidos se concentraron en la manifestación de apoyo a Cuba.