(VIDEO) Portugal: Violentos disturbios en Lisboa tras la muerte de un inmigrante por disparos de la policía

27-10-24.-Una semana de violencia en las calles se produce tras la muerte de Odair Moniz, un inmigrante caboverdiano de 43 años, a quien la Policía disparó en la madrugada del lunes, en una localidad del área metropolitana de Lisboa. Varias personas han sido detenidas a raíz de los disturbios.La región metropolitana de la gran Lisboa, en Portugal, atravesó una nueva noche de disturbios, con varios incidentes de violencia y vandalismo en diferentes lugares como Carnaxide (Oeiras), Casal de Cambra (Sintra) y Damaia (Amadora). En el barrio de Zambujal, del municipio de Amadora, un autobús y varios contenedores fueron incendiados.La violencia en las calles se produce tras la muerte de Odair Moniz, un ciudadano originario de Cabo Verde de 43 años, a quien la Policía disparó en la madrugada del lunes, en el barrio de Cova da Moura, en Amadora (área metropolitana de Lisboa). Por el momento, tres personas han sido detenidas tras los disturbios, en los que, según el balance provisional, se incendiaron dos autobuses, varios vehículos ligeros y contenedores de basura. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos agentes de Policía.Además de vigilar el barrio de Zambujal, la Policía reforzó su presencia. A primera hora de la mañana se produjo un intento de incendiar una gasolinera, situada cerca del barrio de Cova da Moura. El incidente no provocó ninguna explosión.Durante las noches también se registraron disturbios en Carnaxide, en el municipio de Oeiras, más precisamente en el barrio de Portela, donde se produjeron disparos y se incendió un autobús, así como varios contenedores de basura y un vehículo ligero.La Policía de Sintra declaró en un comunicado que "no tolerará actos de desorden y destrucción llevados a cabo por grupos criminales (...) y que permanecerán comprometidos (...) con la seguridad de la comunidad"."Estos disturbios son inaceptables", afirma la ministra del InteriorEn declaraciones a los periodistas, la ministra del Interior, Margarida Blasco, habló de "disturbios inaceptables" que no permiten "a las comunidades hacer su vida normal". Margarida Blasco informó que se ha organizado una reunión de emergencia del Sistema de Seguridad Interior, que se mantiene en “contacto permanente” con las fuerzas de seguridad.Investigación urgente y un vecindario conmocionadoEl Ministerio de Administración Interior ordenó la apertura de una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Odair Moniz. El agente que disparó contra el hombre ya ha sido imputado, según informó una fuente de la Policía Judicial. Decenas de personas se concentraron el martes frente de la vivienda Odair Moniz para rendirle homenaje. Este ciudadano de origen caboverdiano, de 43 años, era propietario de una cafetería, y se le conocía en el barrio con el sobrenombre de 'Dá'.La movilización fue convocada por una asociación de vecinos de esa localidad. "La gente estaba incrédula con la muerte de Odair Moniz", dijo a la agencia Lusa Gilberto Pinto, presidente de la asociación de vecinos del barrio A Partilha. Los vecinos resaltan la personalidad de Odair y se niegan a creer la versión de la Policía de Seguridad Pública, la cual afirma que el hombre se dio a la fuga en un control y a continuación trató de evitar la detención al intentar agredir a los agentes con un arma blanca.*Con información de EuroNews