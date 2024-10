Celso Amorím, asesor de Lula: "La confianza con Venezuela se ha roto"

25-10-24.-En entrevista con el diario brasileño O Globo, el principal asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, dijo que incluso la izquierda comete errores, pero que el problema con Venezuela en los Brics no tiene que ver con la democracia, sino con un abuso de confianza.

"El abuso de confianza fue algo grave. Nos dijeron algo y no se hizo", expresó Amorim en diálogo con ese medio.

Amorim se refiere a la promesa del Palacio de Miraflores de entregar las actas del Consejo Nacional Electoral (CNE), emitidas en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El día después de las elecciones, el asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva acudió personalmente al palacio presidencial venezolano, donde fue recibido por Maduro.

Durante la reunión, el jefe de Estado aseguró a Amorim que su gobierno presentaría las actas electorales que, según él, confirmarán su segunda reelección consecutiva. Pero, hasta el momento, las actas nunca han aparecido.

Sobre la entrada de Venezuela en los Brics, Amorim dice que no es solo una cuestión de régimen político sino de abuso de confianza. "Actuamos de buena fe, pero con Venezuela se rompió la confianza" y subrayó el deseo de recuperarla.

En Brasilia, fuentes del gobierno dijeron: Lula "no quiere oír más sobre Maduro y Venezuela, hay un agotamiento". A partir del 10 de enero, el día en que el presidente venezolano sea juramentado, Brasil ya no reconocerá a Maduro como jefe de estado del país, dicen fuentes, y la relación se irá al congelador. No es sobre ruptura, pero enfriamiento profundo, reseñó el diario

Casi al tiempo de las reacciones de Amorim, la Cancillería de Venezuela publicó un comunicado en el que repudió la decisión de Brasil de vetar la entrada de Venezuela al grupo de economías emergentes de los Brics, un acto que Caracas ve como un "gesto hostil" y una "agresión" contra los intereses de la nación, que lleva años buscando insistentemente ser admitida en este bloque.

Esto es "una acción que constituye una agresión a Venezuela y un gesto hostil que se suma a la política criminal de sanciones que han sido impuestas contra un pueblo valiente y revolucionario. Ninguna artimaña o maniobra concebidas contra Venezuela detendrán el curso de la historia", señala el escrito diplomático.