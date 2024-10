Argentina: Milei podría dejar sin servicio eléctrico a 1,4 millones de familias

Aproximadamente 1,4 millones de hogares argentinos podrían perder los subsidios a la electricidad y el gas, en diciembre próximo por no haber completado el registro para seguir recibiendo el beneficio.

Se trata de usuarios que tienen tarifa social y que no lograron completar sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que se fueron modificados para hacerlos más engorrosos e inaccesibles.

Sin embargo, el Gobierno ultraderechista evalúa lanzar una nueva campaña de información para que se inscriban, pero no se ha confirmado que esto vaya a suceder. En caso de que no se haga o no se anoten perderían los subsidios a partir de diciembre.

Según Energy Report, de los 1,7 millones de familias que debían realizar el trámite del RASE, solo lo hicieron 300.000, apenas el 18% del total.

La posibilidad de ingresar los datos al RASE se abrió en junio por 60 días y en agosto se extendió por otros 30 días hasta el 4 de septiembre. Desde entonces, la Secretaría de Energía está analizando los pedidos que se hicieron.

El gobierno de Javier Milei avanza en una “depuración” de algunos beneficiarios, a los que también ha llegado la tristemente famosa “motosierra” de los recortes que adelanta su administración para afrontar el pago de sus facturas como parte de la hoja de ruta de ajuste fiscal.

La gestión de Alberto Fernández puso en marcha en 2022 la segmentación tarifaria por la que todos los usuarios debían anotarse en el RASE o perderían el subsidio. Se dividió a los hogares en altos ingresos (Nivel 1 que no recibe subsidio), Ingresos bajos (Nivel 2) e Ingresos Medios (Nivel 3).