La oceanógrafa Dawn Wright realizó una inmersión al lugar más profundo del planeta

Oceanógrafa Dawn Wright

12 de octubre de 2024.- La oceanógrafa estadounidense Dawn Wright es la primera persona negra y el 27º ser humano que ha estado en el lugar más profundo del planeta. Challenger Deep, en el extremo sur de la Fosa de las Marianas en el Océano Pacífico occidental, está a 10,9 km (6,8 millas) por debajo del nivel del mar, más profundo que el Monte Everest (8,8 km [5,5 millas]). El descenso de Wright en el verano de 2022 está documentado en un nuevo libro, Mapping the Deep , escrito con sus aportaciones. La inmersión se realizó en un sumergible para dos personas llamado Limiting Factor, propiedad (ya vendido) de Caladan Oceanic , una empresa de expediciones oceánicas fundada por el inversor convertido en explorador de aguas profundas Victor Vescovo , que también fue el piloto de la nave. Wright, de 63 años, que también tiene el apodo de "Deepsea Dawn", es la científica jefe de Esri, una multinacional que fabrica software de sistemas de información geográfica (SIG) para cartografía y análisis espacial.



Enviar personas a las profundidades del océano puede ser peligroso debido a la extrema presión submarina. El año pasado , el sumergible Titan de OceanGate implosionó durante un viaje para ver los restos del Titanic , matando a los cinco pasajeros a bordo . ¿Por qué no dejarlo en manos de robots? La mayor parte de la exploración en el océano la realizan robots, es más eficiente, especialmente para la cartografía. Pero, en ocasiones, es importante que baje un humano. Puede ser la forma de obtener la mejor comprensión de cómo funciona una parte particular de la Tierra o resolver un misterio científico. En el caso de Challenger Deep, es un lugar icónico y teníamos una misión científica.



¿Cuál fue el objetivo científico de su viaje?



Challenger Deep está formado por tres depresiones y mi inmersión fue en la menos visitada, Western Pool. Fuimos los primeros en ver parte del terreno que recorrimos.



Desde el punto de vista de ingeniería, se trataba de probar un instrumento prototipo: un sonar de barrido lateral portátil diseñado específicamente para soportar presión y funcionar a cualquier profundidad del océano.



Luego, realizamos un mapeo con sonar multihaz desde el barco de apoyo para obtener un mapa actualizado de la totalidad del Abismo Challenger y la Fosa de las Marianas. Esos datos se han depositado en Seabed 2030 , un esfuerzo colaborativo global para mapear completamente el lecho marino para 2030, del cual Esri forma parte.



¿Cómo fue la inmersión y qué viste?



Fueron unas 10 horas de ida y vuelta, con dos horas y media en el fondo para observar y probar el prototipo del instrumento, lo que hicimos en un área de unos pocos cientos de metros cuadrados. La cabina esférica es un espacio reducido y Víctor y yo nos sentamos con todo lo que necesitábamos a nuestro alcance. No hay baño, así que tuve que deshidratarme de forma segura antes de la inmersión.



A unos 1.000 metros de altura ya nos encontramos en una oscuridad total. A través de los ojos de buey del submarino, vimos medusas bioluminiscentes y sifonóforos con forma de gusano, que nos devolvieron destellos cuando Victor los iluminó con las luces del submarino. Los primeros momentos de alcanzar el fondo fueron desalentadores (vimos una botella de cerveza), pero el resto fue maravilloso. Observamos grandes campos de rocas: evidencia de las dos placas tectónicas que están colisionando en esa zona (la antigua y pesada placa del Pacífico se está sumergiendo bajo la placa del Mar de Filipinas). Y vimos criaturas diminutas como anémonas, pepinos de mar y anfípodos [un tipo de crustáceo], todos ellos soportando una enorme presión y funcionando en completa oscuridad y frío. Nuestras imágenes y muestras están siendo estudiadas por biólogos marinos.