Convocan a megamarcha en Panamá en defensa del seguro social

Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) de Panamá convocó a una megamarcha

4 de octubre de 2024.- La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) de Panamá convocó a una megamarcha popular en defensa de la estatal Caja de Seguro Social (CSS), que hoy atraviesa una severa crisis estructural y financiera.



El secretario general de la Conusi, Marcos Andrade, también invitó a las familias, a los jóvenes y a todo el pueblo a sumarse a esta movilización que el 17 de octubre partirá desde el emblemático parque Belisario Porras hasta la Presidencia de La República, para hacer escuchar sus reclamos de justicia en materia de salud y pensiones.



Andrade explicó que una semana antes, el miércoles 9 de octubre, llevarán a las mesas temáticas instaladas por el Gobierno sus propuestas de reformas a la entidad pública y su sostenibilidad financiera, pero si no son escuchados, volverán a tomar las calles.



El dirigente sindical alertó en conferencia de prensa que los empresarios privados con sus actuales proyectos y con el apoyo del Ejecutivo, pretenden privatizar servicios y recibir grandes ganancias de la CSS, en detrimento de una jubilación digna.



También indicó que organizaciones como el Colegio de Farmacéuticos y la Comisión Médica Negociadora Nacional, señalaron que el sistema solidario es la vía, además de incrementar los impuestos al Estado.



Antes, el también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida denunció que los movimientos populares se sienten acosados en esas pláticas que sesionan en el interior del Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo), además de que no le han entregado las estadísticas necesarias para arribar a sus propias conclusiones.



De acuerdo con el cronograma establecido por el Ejecutivo en estos encuentros (lunes y miércoles) hasta el 31 de octubre, se recogerán las iniciativas de diversos sectores sociales para encarar la debacle que signa a la CSS para luego presentar un anteproyecto de Ley ante la Asamblea Nacional (parlamento) en noviembre despues de fiestas patrias sobre reformas a la CSS.



Entre los puntos de la propuesta de la central obrera sobresale que se cambie el actual modelo económico con énfasis en la actividad productiva, así como la necesidad de que la CSS alcance su autonomía, deje de fragmentarse y sus servicios e ingresos no sean privatizados.



Para Conusi es clave además que las decisiones finales sobre el complejo mundo de la seguridad social se adopten por el pueblo mediante la celebración de un referendo.



Acerca del nuevo director de la CSS, el empresario Dino Mon, el líder de Conusi recordó que fue defensor en 2005 de la actual legislación 51 sobre la CSS, normativa que el movimiento popular denomina Ley de la Muerte, al tiempo que mencionó a asesores como Fernando Bustamante, antes subdirector de la CSS.



Sobre recientes manifestaciones sobre este tema del presidente del pais, José Raúl Mulino, cuando se declaró dictador si hiciera falta para atender a los asegurados, también alertó sobre violaciones de la Constitución en el sentido de que quien manda es el pueblo.



La víspera, el jefe de Estado, José Raúl Mulino, sentenció que no permitirá más cierres de avenidas y bloqueos para exigir cambios en la CSS y adelantó que podría organizarse otra marcha, pero de pacientes de enfermedades crónicas, los más afectados por la mora quirúrgica y la falta de medicamentos, de la cual él personalmente participaría.