Convocan en Francia a huelga contra reforma de jubilación

23 de septiembre de 2024.- La secretaria general de la Confederación General del Trabajo de Francia, Sophie Binet, llamó hoy a realizar el 1 de octubre una huelga para buscar la derogación de la reforma de la jubilación.



Tenemos la correlación de fuerzas a nuestro favor, debemos aprovechar la ventaja, afirmó la dirigente a la cadena Franceinfo, a propósito de la convocatoria al paro también lanzada por sindicatos como la Federación Sindical Unitaria, los Solidarios y organizaciones juveniles.



La formación de un nuevo gobierno en Francia, anunciado el sábado bajo las riendas del primer ministro Michel Barnier, revivió la batalla contra la reforma promulgada en abril del 2023 por el presidente Emmanuel Macron, pese al amplio rechazo en la sociedad a esa iniciativa.



De acuerdo con Binet, urge una conferencia para encontrar las vías de financiación del retiro, que no impliquen la jubilación a los 64 años y el aumento de las cotizaciones, las medidas más denunciadas de la reforma.



Los sindicatos tenemos muchas propuestas, las cuales no tuvimos la oportunidad de presentar, advirtió.



Barnier declaró la víspera en su primera comparecencia desde que llegó a Matignon el 5 de septiembre su disposición a “mejorar la reforma” en diálogo con los actores sociales.



La izquierda aspira a derogar la norma mediante una ley en la Asamblea Nacional, para lo cual necesita el apoyo de otras fuerzas, en particular de la extrema derecha.



De momento no está claro si el otro gran sindicato de Francia además de la CGT, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, respaldará el llamado a la huelga el 1 de octubre.



En 2023 los gremios se unieron en suelo galo para protagonizar multitudinarias manifestaciones contra la reforma del sistema del retiro.