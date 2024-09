Josep Borrell: Unión Europea no reconoce legitimidad democrática del gobierno de Maduro

Josep Borrell, alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea Credito: Efe

14-09-24.-El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo este viernes 13 de septiembre que la Unión Europea no reconoce la «legitimidad democrática» del gobierno de Nicolás Maduro, debido a que «dice que ha ganado las elecciones sin demostrarlo».



En rueda de prensa en Madrid, el jefe de la diplomacia europea recordó que la UE no puede reconocer gobiernos ni Estados porque son una potestad de los estados miembros, pero lo que sí puede hacer es «reconocer la legitimidad democrática de quien ostenta el poder, el control territorial, del ejército, de la policía».



Ese control, «fácticamente, era de Maduro antes de las elecciones y sigue siendo de Maduro después de las elecciones. Pero no lo consideramos una persona que pueda reclamar legitimidad democrática del poder que ostenta», añadió, reseña la agencia EFE.



Borrell respondía así a la propuesta del Grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, que este viernes instó a los Estados miembros de la UE a que reconozcan al candidato opositor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela.



Se espera la próxima semana se debata sobre la crisis en Venezuela en la Eurocámara y se vote por una resolución que pide a «la UE y a sus Estados miembros que soliciten una orden de arresto internacional contra Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad por todas las graves violaciones de los derechos humanos que cometió».



El jefe de la diplomacia europea declinó opinar sobre las declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, que calificó de «dictadura» el régimen de Nicolás Maduro y criticó la «limitación de derechos fundamentales» que sufre la oposición.



Preguntado sobre la posibilidad de que se reúna con el candidato opositor Edmundo González, exiliado en Madrid desde el 8 de septiembre, Borrell se mostró abierto a encontrarse con él, si bien recordó que ha estado en contacto con el líder desde antes de que saliera de Venezuela rumbo a España.



«Le hemos invitado a que viniera al Consejo de Asuntos Exteriores (de la UE)», informó Borrell, sin detalles de la respuesta del González ni de la fecha en la que se podría producir.

