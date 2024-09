"Esto no tiene sentido”: Celso Amorim muestra preocupación por asedio a la Embajada Argentina

Celso Amorín. asesor del presidente Lula Credito: Web

08-09-24.-El asesor de asuntos internacionales del gobierno de Brasil, Celso Amorim, se mostró consternado por las decisiones de la administración de Nicolás Maduro en torno a la Embajada Argentina en Caracas, la cual, estando a cargo de diplomáticos brasileros, está siendo rodeada por funcionarios de seguridad. Junto a esto, fue revocado el beneplácito a Brasil para custodiar la sede.



Desde Rusia, el principal asesor del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva ofreció una breve entrevista al medio de comunicación brasileño G1, donde afirmó que le “sorprende mucho” la situación reportada este sábado en Venezuela.



"Me parece extremadamente extraña la actitud de Venezuela, figura corriente del derecho internacional es la protección internacional de intereses. Para mí, es algo que me llama la atención, y me sorprende mucho", puntualizó Amorim.



Brasil está encargado de representar los intereses consulares de Argentina en la ciudad desde que el embajador argentino fue expulsado Nicolás Maduro el 1 de agosto. Tras esto, este sábado fue revocada la autorización para que Brasil represente los intereses de Argentina, esto, temen las filas opositoras, para aprehender a los seis asilados en la Embajada.



El gobierno de Venezuela publicó un comunicado con la información. También según Amorim, hay una preocupación en la escalada de tensión en el país vecino y en las relaciones entre Brasil y Venezuela.



"No tiene sentido esto. Creo que este es un asunto típicamente diplomático. Claro que tiene repercusiones políticas. El Itamaraty respondió correctamente y lamentamos mucho la situación", continuó el asesor.



El Itamaraty publicó una nota después de la determinación de Venezuela en la que se dijo "sorprendido" con la decisión e informó que continuará representando a Argentina en Caracas hasta que el país indique otro representante. Argentina, por su parte, agradeció el gesto del gobierno brasileño. Dijo que "aprecia el compromiso y la responsabilidad" de Brasil "en asegurar la custodia de las propiedades argentinas" en Venezuela.



Vale recordar que, en la Embajada, que teme la opositora pueda ser allanada en las próximas horas, están asilados desde el pasado 20 de marzo Magallí Meda, jefa del comando de campaña de Machado; Claudia Macero, su jefa de comunicaciones; Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales del partido; el exdiputado y coordinador de campaña por el estado Anzoátegui, Omar Moreno González; así como Humberto Villalobos, coordinador electoral y Fernando Martínez Mottola, asesor de la líder opositora.

