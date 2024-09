Ecuador: apagón en varias provincias por falla de la energía eléctrica

Credito: Panorama

7 de septiembre de 2024.- Una falla en el suministro de energía ocasionó este sábado un apagón en varias provincias de Ecuador, donde el gobierno había declarado en emergencia al sector ante la sequía, informó el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).



"Debido a una falla en la barra de la subestación Molino, la cual está conectada a la generación de Paute (sur andino), se ha producido un corte en el suministro de energía eléctrica en algunas provincias del país", señaló el Cenace en un comunicado.



La entidad no precisó el número de provincias afectadas. Sin embargo, medios locales reportaron cortes de electricidad en al menos 11 de las 24.



Las andinas Carchi, Imbabura, Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, y las costeras Guayas, Los Ríos y El Oro resultaron afectadas por la suspensión del servicio hacia las 09H00 locales (14H00 GMT).



En Quito hubo embotellamientos en avenidas principales y se suspendió la operación del Metro.



"Corte de luz nacional afecta a los servicios de la ciudad: Metro, semáforos y otros. Esperamos información de las autoridades nacionales, pues no estábamos alertados del particular", escribió el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.



Una hora después del apagón, algunos sectores de la capital ecuatoriana empezaban a recuperar el servicio de energía. El Cenace estimó que "en un lapso de 3 a 4 horas máximo" se normalizará el servicio.



A mediados de junio, un apagón generalizado sorprendió a los ecuatorianos. Fue ocasionado por una falla en la línea de transmisión que provocó una desconexión en cascada de todo el sistema.



El inesperado corte se da en medio de una emergencia declarada en agosto debido a los bajos caudales en los ríos que surten a las hidroeléctricas del país, lo que ocasionaría cortes de energía programados.



En abril, Ecuador sufrió apagones de hasta 13 horas seguidas debido a una prolongada sequía que llevó al mínimo los embalses de varias centrales hidroeléctricas. Las autoridades estiman que entonces se perdieron unos 72 millones de dólares diarios.



Los cortes finalizaron en mayo con el regreso de las lluvias, pero los aguaceros trajeron otro problema: la acumulación de sedimentos en las represas, lo que derivó en cortes de al menos dos horas.