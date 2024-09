EEUU: 17.000 trabajadores de la empresa de telecomunicaciones AT&T en huelga por mejoras salariales

Trabajadores de AT & T en huelga. Dice la pancarta "Cornetazo si apoyas a los trabajadores" - Injusta AT&T

4 de septiembre de 2024.- Más de 17.000 trabajadores de AT&T en el sureste de Estados Unidos siguen en huelga mientras los Trabajadores de las Comunicaciones de América acusan a la empresa de prácticas laborales injustas por intentar retrasar aún más la negociación de un nuevo contrato sindical.



Los trabajadores, técnicos, representantes de servicio al cliente y otros que instalan, mantienen y dan soporte a la red de AT&T están en huelga desde el 16 de agosto en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee.



Las negociaciones comenzaron en junio, antes de la fecha de vencimiento del contrato de cinco años de los trabajadores, el 3 de agosto.



Richard Honeycutt, vicepresidente del distrito 3 de la CWA, explicó que el sindicato busca mejoras salariales que tengan en cuenta los aumentos del costo de vida y la alta inflación, mantener una atención médica asequible y garantizar protecciones para un segundo nivel de trabajadores para mejorar el equilibrio entre su vida laboral y personal. Los empleados en cuestión están sujetos a horas extras obligatorias sin notificación, lo que les dificulta planificar sus vidas y pasar tiempo con sus familias.



“Han tenido que criar a sus familias a través de FaceTime porque no saben si van a estar trabajando hasta las 10 o las 11 de la noche, así que pueden olvidarse de los partidos de béisbol y las cosas típicas que intentan hacer con su familia, porque no hay certeza”, dijo Honeycutt. “Eso es lo que intentamos conseguir con nuestra membresía. Pero a medida que se acercaba la fecha de vencimiento, parecía que AT&T no estaba negociando”.



Señaló que el sindicato presentó cargos por prácticas laborales injustas debido a las demoras de la empresa en negociar un nuevo contrato en las negociaciones de 2019, lo que dio como resultado que los gerentes de AT&T asistieran a las sesiones de negociación, y se alcanzó un acuerdo tentativo poco después. A pesar de esto, los mismos retrasos y problemas se han repetido y siguen existiendo.



“Sus movimientos fueron muy, muy mínimos y eso fue lo que nos llevó a presentar una denuncia por prácticas laborales injustas”, agregó Honeycutt. “A medida que nos acercábamos, e incluso desde que el contrato expiró, es como si estuvieran simplemente moviendo cosas de un lado a otro. No hay ninguna sustancia real en lo que están proponiendo para intentar llegar a un acuerdo provisional que pueda ser votado por los miembros”.



Explicó que los representantes de AT&T no han podido explicar sus propuestas ni tomar decisiones en la mesa de negociación. Y el sindicato está presionando para que AT&T haga que los representantes de la empresa que toman decisiones sobre las propuestas asistan a las sesiones de negociación.



El sindicato se retiró recientemente de la mediación federal con AT&T ante el Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS) porque entablaron conversaciones creyendo que AT&T mejoraría su forma de negociar. Sin embargo, el sindicato consideró que las posturas de AT&T en la mediación eran simplemente otra táctica dilatoria para llegar a un acuerdo.



“Básicamente, siguieron negociando de la misma manera. Y entonces sentimos que, por alguna razón, se estaban escondiendo detrás del proceso de mediación”, concluyó Honeycutt. “Sabemos que está teniendo un impacto en los clientes y creo que nuestros miembros y yo, incluido el liderazgo, podemos decir que eso no es algo bueno.



“No nos alegramos de tener que hacer eso. Nuestros miembros quieren estar ahí fuera haciendo su trabajo, trabajando para los clientes, manteniendo su Internet en funcionamiento. No se trata solo de su teléfono y su Internet en casa. Estamos hablando de circuitos para el 911: hay circuitos que alimentan aeropuertos, hay circuitos que alimentan a varias agencias gubernamentales y empresas. Estamos hablando de algunas cosas importantes que podrían salir mal. Estamos listos para volver atrás si vemos el movimiento correcto en lo que respecta a tratar de abordar los cargos”.



Un portavoz de AT&T criticó al sindicato por retirarse de la mediación federal. Dijo que hacerlo es incompatible con los cargos de prácticas laborales injustas que el distrito 3 de la CWA presentó ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales.



“Independientemente de si está presente un tercero neutral, no se logrará ningún progreso sin la voluntad de llegar a un acuerdo”, dijo el portavoz en un correo electrónico. “Como hemos dicho desde el primer día, estamos centrados en alcanzar un acuerdo justo y competitivo que beneficie a nuestros esforzados empleados lo más rápido posible y esto no cambiará.



“Mientras tanto, seguiremos preparados ante cualquier contingencia para garantizar que nuestros clientes reciban el excelente servicio que merecen”.