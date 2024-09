Colombia: ELN acusa al Gobierno de incumplir acuerdos en diálogos de paz

2 de septiembre de 2024.- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) acusó al Gobierno de Colombia de no cumplir con los acuerdos alcanzados durante los ciclos de negociaciones de paz que comenzaron con el mandato del presidente Gustavo Petro.



"El Gobierno se comprometió a crear el Fondo Multidonante, pero esto se quedó solo en un ofrecimiento. A pesar de que el ELN hizo un gesto unilateral al suspender las retenciones económicas por tres meses, el gobierno no avanzó en concretar el fondo", explicó Antonio García, comandante del ELN, en un comunicado publicado en su página oficial.



Durante el sexto ciclo de negociación, se había acordado crear un fondo multidonante para administrar recursos de donantes y del Estado, destinado a apoyar el proceso de paz y fomentar proyectos que contribuyan a la construcción de paz.



García también solicitó que el Gobierno retire al ELN de la lista de Grupos Armados Organizados, a la cual fueron añadidos durante el Gobierno de Iván Duque.



García enfatizó que aunque no se trata de un ultimátum, es crucial que el Gobierno cumpla con los compromisos adquiridos en las negociaciones.



Desde 2022, el Gobierno y el ELN participan en el proyecto de "paz total", que busca alcanzar acuerdos con diversos grupos armados.

