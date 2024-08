Comienza bloqueo de la red X en Brasil tras orden judicial

31-08-24.-El bloqueo en Brasil de la red social X , propiedad del multimillonario Elon Musk , comenzó en la madrugada de este sábado (31.08.2024), horas después de que un juez de la Corte Suprema ordenara su suspensión alegando incumplimientos judiciales de la plataforma, reportó la agencia afp.El acceso al sitio web del medio social, antes conocido como Twitter, ya no es posible para algunos usuarios en ese país suramericano, que se encuentran con un mensaje que les pide recargar el navegador sin que en ningún momento consigan ingresar de forma exitosa.La aplicación móvil, de su lado, ya no ofrece nuevos contenidos ni permite realizar publicaciones o interacciones.Según la prensa local, el apagón de X arrancó en ciertas compañías proveedoras de internet y se prevé que en el transcurrir del día haya un bloqueo total, en cumplimiento del dictamen judicial.Elon Mousk estalla contra BrasilMusk arremetió el el viernes contra el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño Alexandre de Moraes de "seudojuez", por haber ordenado la suspensión de X en Brasil."La libertad de expresión es la base de la democracia y un seudojuez no electo en Brasil está destruyéndola por motivaciones políticas", escribió el dueño de la plataforma X, antes conocida como Twitter.El magnate reaccionó enfurecido ante la suspensión "inmediata" de X ordenada por el magistrado De Moraes. Ya ayer Musk había calificado a De Moraes de "un malvado dictador disfrazado de juez".En sus mensajes de hoy, continuó atacando al "régimen represivo de Brasil" que "tiene tanto miedo de que el pueblo conozca la verdad que quebrará a quienquiera que lo intente".Y en otra publicación señaló que "los ataques a la libre expresión en este año no tienen precedente en el siglo XX", haciéndose eco de otro mensaje en el que se citaban medidas contra X en Brasil, Canadá y Francia.La sentencia del juez De Moraes se enmarca dentro de una investigación por la difusión de noticias falsas en la que figura el empresario sudafricano bajo la sospecha de haber cometido delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen.De Moraes afirmó que tomó esa determinación por "el incumplimiento de órdenes judiciales" por parte de X y por la "tentativa de no someterse al ordenamiento jurídico brasileño" con la intención de "instituir un ambiente de total impunidad y de tierra sin ley".En este sentido, ordenó la suspensión "inmediata" hasta que "sean cumplidas" todas las órdenes judiciales y pagadas las multas millonarias impuestas a X.En opinión del magistrado, la plataforma está siendo además "instrumentalizada" por "grupos extremistas" mediante la "masiva divulgación de discursos nazis, fascistas, antidemocráticos y de odio" en vísperas de las elecciones municipales, que se celebrarán en octubre.*Con información de Dw, afp, efe