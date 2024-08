EEUU: Fallecen dos trabajadores y un herido tras explosión en el taller de ruedas de Delta Airlines

Dos personas que trabajaban en una instalación de mantenimiento de Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta murieron y una tercera resultó gravemente herida por una explosión en el taller de ruedas y frenos de la instalación el martes, según la aerolínea y las autoridades.



27 de agosto de 2024,El accidente, que ocurrió poco antes de las 5:10 a. m. en las instalaciones de mantenimiento de operaciones técnicas de Delta en Atlanta, mató a Mirko F. Marweg, de 58 años, de Stone Mountain, Georgia, y a Luis Aldarondo, de 37 años, de Newnan, Georgia, según informó el médico del condado de Clayton. Dijo la Oficina del Examinador en un comunicado. Delta confirmó que las víctimas eran miembros del equipo Delta, informó El Correo de Nueva York.



"Escuché una explosión detrás de mí y vi a mis compañeros de trabajo huir de la dirección de la explosión", dijo un testigo entrevistado por el Departamento de Bomberos de Atlanta en su informe del incidente. “Caminé hacia el lugar de la explosión y vi un cuerpo tendido boca abajo, inmóvil, con sangre por todos lados”.



Delta dijo que el accidente "involucró componentes de las ruedas que estaban siendo desmontados para mantenimiento y no conectados a una aeronave", pero agregó que la causa aún se está investigando.



El Departamento de Policía de Atlanta y un portavoz del aeropuerto dirigieron preguntas a la aerolínea, que dijo que la causa del accidente está bajo investigación. El viaje no fue interrumpido el martes por la mañana, dijo el aeropuerto. Delta dijo que el accidente no afectó a los clientes ni a las operaciones de mantenimiento.



El estado de la persona herida no estaba claro de inmediato. Delta dijo en un correo electrónico el martes por la noche que la persona herida permanece bajo atención médica.



La Administración Federal de Aviación dijo que estaba al tanto del accidente pero dirigió sus preguntas a Delta. La Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, que representa a los trabajadores de las aerolíneas en toda América del Norte, pidió a Delta y a las autoridades “que inicien rápidamente una investigación exhaustiva” sobre cómo sucedió.



En una publicación en las redes sociales, el alcalde Andre Dickens de Atlanta ofreció su “más sentido pésame a la familia y seres queridos de los empleados fallecidos de Delta”.