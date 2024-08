EEUU: California avanza hacia hipotecas sin pago inicial para inmigrantes ilegales

24 de agosto de 2024.-Un proyecto de ley de California que ayudaría a los inmigrantes indocumentados en el camino hacia la propiedad de una vivienda ha avanzado en la legislatura del estado, informó Noticias Semanales.com



Los demócratas del Comité de Asignaciones del Senado de California aprobaron la semana pasada por unanimidad el AB 1840, un proyecto de ley que enmendaría el programa de Préstamos de Apreciación Compartida Dream for All de California al evitar que se niegue a posibles propietarios de viviendas en función de su estatus migratorio.



El programa se lanzó en 2023 y brinda a los compradores de vivienda por primera vez en el Estado Dorado un préstamo de hasta el 20 por ciento del precio de compra de la vivienda para utilizarlo como pago inicial.



El proyecto de ley permitirá efectivamente a los inmigrantes comprar viviendas sin tener que ahorrar durante años para financiar el pago inicial, que casi siempre exigen las empresas financieras que otorgan hipotecas.



Los préstamos del programa no devengan intereses ni requieren pagos mensuales, y cuando se refinancia la hipoteca principal o se vende la casa nuevamente, el prestatario devuelve el monto original del préstamo más el 20 por ciento de cualquier aumento en el valor.



La legislación ahora solo necesita la aprobación del Senado estatal de mayoría demócrata y la firma del gobernador Gavin Newsom para ser promulgada.