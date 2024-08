Colombia: ELN levanta paro armado en el Chocó

ELN levanta paro armado

19 de agosto de 2024.- El ELN publicó este domingo a través de la red social X que la grave situación de crisis que se vive en la región requiere de “franqueza y claridad”, y no de “propuestas confidenciales” como la enviada por el gobierno.



El frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio a conocer que a partir de este lunes se levantará el paro armado en el departamento del Chocó.



Mediante un comunicado, el ELN expresó “Damos por finalizado el paro armado a partir de las 6 a. m. del día 19 de agosto de 2024 y agradecemos a la población haber acatado la orden, ya que no se presentaron incidentes”.



El grupo guerrillero aseguró que la actual crisis que se vive en esa región se debe a la falta de voluntad política del Estado para brindar a las comunidades condiciones de vida digna que garantice la preservación de sus costumbres y su diversidad cultural.



El ELN acusó a las fuerzas militares y a la policía de actuar en complicidad con el Clan del Golfo, quien ha utilizado “embarcaciones de la población civil para movilizarse, lo que pone en riesgo a los habitantes y sus bienes”.



El cese al fuego bilateral con el ELN venció el pasado 3 de agosto, tres días después el grupo anunció que esperaría hasta el 23 de agosto para que el Gobierno de Colombia lo eliminara de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO), con el objetivo de asistir a una reunión extraordinaria con la delegación del Ejecutivo para reanudar las conversaciones de paz.



En ese sentido, la organización aseguró que el decreto presidencial para ser retirados de la lista de GAO debería haberse emitido en junio de 2023, pero sin embargo jamás han recibido explicación alguna de las razones de no haberlo hecho.