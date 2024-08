Hamás rechaza nuevas condiciones en propuesta de acuerdo

Desolador la situación en Gaza

16 de agosto de 2024.- Pese al optimismo de los facilitadores de las negociaciones, el grupo islamista Hamás declaró que rechaza las "nuevas condiciones” israelíes incluidas en la propuesta de los mediadores para alcanzar una tregua en Gaza. Dos altos dirigentes del movimiento islamista realizaron las declaraciones tras el término de las negociaciones indirectas en Doha, capital de Qatar, que se extendieron por dos días.



Las "nuevas" condiciones plantean mantener tropas israelíes en la Franja de Gaza a lo largo de la frontera con Egipto, dijo una de las fuentes, que pidió el anonimato. "No aceptaremos nada que no sea un alto al fuego completo, una retirada total de las tropas israelíes de la Franja, el retorno de los desplazados y un acuerdo de canje" de rehenes israelíes por presos palestinos, agregó.



Poco después, Hamás emitió un comunicado donde critica que lo tratado en las negociaciones "no incluye un compromiso con lo pactado el 2 de julio”, en referencia a la propuesta original planteada por Estados Unidos, cuya implementación exigen. Para Hamás, la aplicación de las demandas posteriores -que atribuye a Israel- implica que no hay margen para alcanzar un acuerdo.



Nunca antes tan cerca



La organización islamista no envió una delegación a Doha precisamente para reclamar la implementación de lo acordado con anterioridad "en lugar de proseguir con nuevas rondas de negociaciones". Pese a esto, los mediadores -Egipto, Qatar y Estados Unidos- emitieron un comunicado señalando que las conversaciones habían sido "constructivas”, pues se han ido cerrando "brechas” entre Israel y Hamás.



Un alto funcionario israelí confirmó lo anterior, señalando a la cadena de televisión Canal 13 que se han hecho "progresos" en las conversaciones, si bien aún existen brechas en lo que respecta a la gestión del corredor de Netzarim -con el que a raíz de la guerra Israel separa el norte del sur de Gaza- y el de Filadelfia -la frontera entre Gaza y Egipto.



Estos son precisamente los dos puntos en los que Hamás e Israel chocan en las últimas semanas, achacando los islamistas a los hebreos que atribuirse el control de ambos corredores son demandas posteriores a la propuesta original.