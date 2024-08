Embajador de Estados Unidos confirma que narcotraficante El Mayo Zambada fue llevado en contra de su voluntad

MÉXICO, 11 de agosto de 2024 El enbajador en México confirmó el viernes que el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada fue traído a Estados Unidos contra su voluntad cuando llegó a Texas en julio en un avión junto con su colega narcotraficante Joaquín Guzmán López, informó Prensa Asociada en una nota informativa.



El abogado de Zambada había afirmado anteriormente que el antiguo jefe del cartel de Sinaloa había sido secuestrado. Pero los funcionarios no habían confirmado eso y la edad de Zambada y su aparente mala salud habían llevado a algunos a especular que se entregó.



El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo el viernes que "la evidencia que vimos... es que habían traído a El Mayo Zambada contra su voluntad".



“Esta fue una operación entre cárteles, donde uno entregó al otro”, dijo Salazar. La facción de Zambada del cartel de Sinaloa ha estado involucrada en feroces combates con otra facción, encabezada por los hijos del narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán. Guzmán López es medio hermano de los líderes faccionarios.



Salazar dijo que ningún personal, recursos o aviones estadounidenses estuvieron involucrados en el vuelo en el que Guzmán López se entregó, y que los funcionarios estadounidenses se “sorprendieron” cuando los dos se presentaron en un aeropuerto en las afueras de El Paso, Texas, el 25 de julio.



Frank Pérez, abogado de Zambada, dijo en un comunicado en julio que “mi cliente no se rindió ni negoció ningún término con el gobierno de Estados Unidos”.



“Joaquín Guzmán López secuestró a la fuerza a mi cliente”, escribió Pérez. “Fue emboscado, arrojado al suelo y esposado por seis hombres uniformados y por Joaquín. Le ataron las piernas y le pusieron una bolsa negra en la cabeza”.



Pérez continuó diciendo que Zambada, de 76 años, fue arrojado a la parte trasera de una camioneta, obligado a subir a un avión y atado al asiento por Guzmán López.



A principios de agosto, Zambada hizo su segunda comparecencia ante un tribunal federal de Texas después de haber sido puesto bajo custodia estadounidense la semana anterior.



Al parecer, Guzmán López había estado negociando durante mucho tiempo con las autoridades estadounidenses sobre la posibilidad de entregarse. Guzmán López, de 38 años, se declaró inocente de tráfico de drogas y otros cargos en un tribunal federal de Chicago.



Pero los funcionarios estadounidenses dijeron que casi no recibieron ningún aviso cuando el avión de Guzmán López aterrizó en un aeropuerto cerca de El Paso. Ambos hombres fueron arrestados y permanecen encarcelados. Están acusados ​​en Estados Unidos de varios delitos relacionados con las drogas.



Salazar dijo que el avión había despegado de Sinaloa, el estado de la costa del Pacífico donde tiene su sede el cártel, y no había presentado ningún plan de vuelo. Hizo hincapié en que el piloto no era estadounidense, ni tampoco el avión.



La implicación es que Guzmán López tenía la intención de entregarse y se llevó a Zambada con él para obtener un trato más favorable, pero sus motivos siguen sin estar claros.



Se pensaba que Zambada estaba más involucrado en las operaciones diarias del cartel que su jefe más conocido y llamativo, “El Chapo”, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019.



Zambada está acusado de varios casos en Estados Unidos, incluidos Nueva York y California. Los fiscales presentaron una nueva acusación contra él en Nueva York en febrero, describiéndolo como el “líder principal de la empresa criminal responsable de importar enormes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.



La captura de Zambada y Guzmán López, y la idea de que una facción del cártel se había convertido en líder de la otra, generó temores de que el cártel, ya dividido, pudiera caer en una espiral de luchas internas violentas.



Eso llevó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a tomar la medida inusual de hacer un llamamiento público a los cárteles de la droga para que no lucharan entre sí.