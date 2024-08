Argentina: Centrales obreras y organizaciones sociales se movilizan en reclamo de alimentos

Centrales obreras y organizaciones sociales de Argentina se movilizaron hoy en la ciudad de Buenos Aires para reclamar alimentos y trabajo al Gobierno del presidente Javier Milei.

La convocatoria fue encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos ramas de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda, bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

La movilización comenzó en el barrio de Liniers, ubicado en la zona oeste de la capital, y se trasladó a lo largo de casi 16 kilómetros hasta la céntrica Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, donde los organizadores leyeron un documento que rechazó las políticas sociales y económicas del Ejecutivo, denunciando además una "emergencia alimentaria, social y laboral".

El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, aseguró a la prensa local que la movilización de este miércoles fue "la continuidad de un plan de lucha que se va a ir profundizando si el Gobierno sigue viendo solo su realidad".

"Los trabajadores estatales decidimos volver a salir a la calle en esta fecha para reclamar por las dos cosas que nos está quitando el presidente Milei, que son el pan y el trabajo", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El dirigente gremial enfatizó que "el recorte en los salarios, las cesantías masivas y el ajuste presupuestario se están traduciendo en un deterioro sensible de todos los servicios públicos".

Por su parte, el secretario general de la rama capitalina de la ATE, Daniel Catalano, enfatizó la importancia de la "unidad" de los trabajadores y llamó a "decirle basta a Milei".

El documento leído por referentes sindicales y sociales dice que el Ejecutivo argentino "está sometiendo al hambre y desocupación a miles de familias en todo el país".

"En ocho meses de gestión llevaron a la pobreza a más del 55 por ciento y la indigencia a más del 20. No son solo números: es la historia de cada familia que ya no puede tener un techo, que no puede poner pan en la mesa, que no tiene trabajo, porque nos gobierna la crueldad", agrega el texto.

El documento advierte que "todos los derechos están en peligro con este Gobierno. Los sociales, los económicos, los políticos, los culturales. Porque gobiernan para un sector muy reducido del país".

La manifestación, que incluyó un paro de trabajadores estatales desde las 12:00 del mediodía hora local, fue rechazada por la Administración central.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó la movilización y dijo que fue encabezada por "figuras políticas que son responsables del desastre económico que este Gobierno heredó el 10 de diciembre pasado".

Además, aseguró durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno que la gestión actual "vino a erradicar los males que azotan a los argentinos desde hace décadas", mientras que "quienes fueron parte" de esos problemas "no van a ser parte de la solución".

Argentina enfrenta un contexto económico desafiante. Los datos recién revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos mostraron un consumo aún impactado por el contexto recesivo, que se ha visto agudizado debido a las severas medidas de ajuste fiscal implementadas por el Ejecutivo y que han incluido recortes al gasto público, así como una política monetaria contractiva.