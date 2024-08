Bangladesh: presidente disuelve el Parlamento

Anuncian la disolución del parlamento en Bangladesh

6 de agosto de 2024.- El presidente de Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, anunció la disolución del Parlamento y dio así vía libre a la formación un Gobierno interino, un día después de la renuncia y huida del país de la hasta ayer primera ministra, Sheikh Hasina.



La disolución fue anunciada por la oficina del presidente en un comunicado, tras varias semanas de violentas protestas en las calles que se saldaron con la dimisión de Hasina y en las que murieron más de 400 personas.



Los líderes de las protestas estudiantiles que provocaron la renuncia y huida de Bangladesh de la ya ex primera ministra, Sheikh Hasina, habían lanzado hoy un ultimátum pidiendo la disolución del Parlamento o advirtieron de que endurecerán sus protestas, en las que ya han muerto 400 personas desde el inicio de las movilizaciones.



Advertencias de estudiantes



"El presidente dijo ayer que disolvería el Parlamento inmediatamente, pero vemos que, a pesar de la sublevación, el Parlamento de la fascista Hasina sigue en pie", dijeron en una declaración en video tres de los líderes estudiantiles.



"Anunciamos que antes de las 15:00 horas de hoy (9:00 GMT) el Parlamento de la fascista Hasina debe ser disuelto. Si no se anuncia la disolución del Parlamento antes de las 15:00 horas, nos veremos obligados a endurecer nuestro programa", agregaron.



La disolución del Parlamento es un paso fundamental para la formación de un Gobierno interino que estará a cargo de restablecer la situación de ley y orden en las calles tras la dimisión de Hasina.



La ex primera ministra renunció ayer a su cargo y huyó a Nueva Delhi, tras lo que fue trasladada a una vivienda con seguridad reforzada en una ubicación desconocida, según medios indios. El diario bangladesí The Daily Mail informó este martes que Sheikh Hasina evalúa pedir asilo en el Reino Unido.