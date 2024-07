Brasil decidió no enviar observadores electorales a Venezuela tras críticas de Maduro sobre su sistema electoral

Credito: Web

25-07-24.-El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil anunció que no enviará observadores para las elecciones presidenciales en Venezuela, a pocos días de los comicios que decidirán al próximo presidente venezolano.



La decisión, reportada por varios medios brasileños el miércoles por la noche, se tomó en respuesta a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien cuestionó la transparencia de las elecciones en Brasil.



Ante las falsas declaraciones contra las máquinas de votación electrónica brasileñas, que, contrario a lo que afirman las autoridades venezolanas, son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos para responder a una invitación hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país para monitorear las elecciones del próximo domingo", señaló el TSE, según reseñó O Globo.



El TSE subrayó que "la Justicia Electoral brasileña no admite que, interna o externamente, por declaraciones o actos irrespetuosos a la equidad del proceso electoral brasileño, se descalifique con mentiras la seriedad e integridad de las elecciones y las urnas electrónicas en Brasil".



El martes durante un acto de campaña, Nicolás Maduro cuestionó los sistemas electorales de Colombia y Brasil, al asegurar que en esos países "no auditan ni un acta".



"Tenemos el mejor sistema electoral del mundo, tiene 16 auditorias y se hace una auditoria en caliente del 54% de las mesas ¿En que otra parte del mundo hacen eso? ¿En Estados Unidos? Es inauditable el sistema electoral ¿En Brasil? No auditan ni un acta ¿En Colombia? No auditan ni un acta, en Venezuela auditamos el 54%", afirmó Maduro durante un acto de campaña en el estado Aragua.