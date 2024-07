Susto para visitantes por explosión termal en parque nacional de EEUU

Parque Nacional Yellowstone explosión termal

24 de julio de 2024.- Menudo susto se llevaron hoy los visitantes al área de Biscuit Basin del Parque Nacional Yellowstone en el estado norteamericano de Wyoming (oeste) cuando fueron testigos de una sorpresiva explosión hidrotermal que obligó al cierre del lugar.



Funcionarios del parque dijeron en X que Biscuit Basin, su estacionamiento y paso peatonal, aproximadamente 3,2 kilómetros al noroeste del géiser Old Faithful, fueron cerrados temporalmente por razones de seguridad.



El incidente, que ocurrió cerca de Sapphire Pool, no provocó daños humanos y ahora los investigadores aún deben determinar cuánta afectación se produjo.



«Las explosiones hidrotermales son acontecimientos violentos y dramáticos que provocan la rápida expulsión de agua hirviendo, vapor, barro y fragmentos de roca», según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).



Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar en el parque. En el pasado se experimentó en Porkchop Geyser, en Norris Geyser Basin (1989), y un equipo de monitoreo registró un pequeño evento en Norris Geyser Basin el 15 de abril de 2024.



También una detonación semejante a la de este martes se registró en Biscuit Basin el 17 de mayo de 2009, de acuerdo con datos del USGS.