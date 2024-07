Milei amenaza a los argentinos: “La motosierra va a seguir”

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado que continuará con su política de recortes para estabilizar la economía del país, según lo declaró durante una entrevista concedida este viernes al canal de YouTube Neura Media.

“Nosotros cortamos de cuajo la obra pública, cortamos de cuajo las transferencias discrecionales a provincias, empezamos a recomponer las tarifas, o sea, con lo cual nosotros estamos logrando esta baja de la inflación, además recomponiendo tarifas”, afirmó.

“Evidentemente echamos empleados públicos y el 90 % del ajuste fue ajuste, o sea, fue motosierra, solamente el 10 % fue licuación, para el chanta [charlatán] ese que decía: ‘No, no, este es mucho licuadora y tijerita’. No, no, o sea, es motosierra”, añadió.

En este punto, el presentador Alejandro Fantino le preguntó si la motosierra seguiría y el inquilino de la Casa Rosada respondió afirmativamente, ante lo cual su interlocutor comentó que para qué tener encendida la motosierra “si no hay más nada para cortar”.

“La motosierra no para nunca, la motosierra va a seguir. Siempre hay algo para cortar, todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar. La motosierra no para, estamos todo el tiempo poniéndole combustible”, aseveró convencido el mandatario.

Por otro lado, tildó de “brutos” e “idiotas” a quienes le piden que emita dinero para comprar reservas: “Lo que me están diciendo es que yo les rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda […] los dólares para pagar la deuda se compran con el superávit fiscal, no con emisión monetaria del Banco Central, eso es lo que no entienden estos imbéciles”, espetó.