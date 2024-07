EEUU perjudica a miles de trabajadores inmigrantes con el robo salarial

Trabajadores agrícolas de Florida protestan por ley antiinmigrantes Credito: Democracy Now

11 de julio de 2024.- El robo de salario a los trabajadores migrantes es un grave delito que desafortunadamente la mayoría de las víctimas no denuncian por miedo a revelar su estatus.



Atraso en cheques, negar tiempo de enfermedad o la hora del almuerzo, incumplir con el salario mínimo, no incluir las propinas o pagar las horas extras a una tarifa menor a lo estipulado por la ley laboral se llama robo salarial y es un delito. Los trabajadores inmigrantes son los más afectados. Jornaleros, cocineros, lava coches, trabajadores de restaurantes, fábricas entre otros.



En California por ejemplo han propuesto que el gobierno utilice fondos reservados de la aplicación laboral ya que tienen millones de dólares que podrían utilizar para contratar más personal y así acelerar las investigaciones de robo de salario esto lo dicen los sindicatos de trabajadores. En el caso de los jornaleros de construcción se han llevado la peor parte porque muchos patrones los dejan laborando en algún proyecto y al final del día desaparecen sin pagarles.



En todo EE.UU. el robo de salario a un trabajador inmigrante es muy común, el no tener documentos legales los hace blanco fácil de patrones sin escrúpulos para no pagar lo justo. Así lo han expresado organizaciones pro inmigrantes.



Según el Instituto de Política Económica se estima que a los trabajadores en Estados Unidos les roban más de 50 mil millones de dólares cada año. La mayoría de estos salarios robados nunca son recuperados por los trabajadores.