Al menos nueve heridos tras sismo de magnitud 7.0 en Perú

Sismo de magnitud 7.0 en Perú

28 de junio de 2024.- Hasta el momento se reportan nueve lesionados leves. La cifra podría aumentar ya que algunas regiones permanecen aisladas y sus carreteras se hallan intransitables.



El Presidente del Consejo de Ministros de Perú , Gustavo Adrianzén, informó que el sismo de magnitud 7.0 que sacudió en horas de la madrugada de este viernes a la región de Arequipa (sur) no dejó víctimas mortales, aunque hasta el momento se reportan al menos nueve lesionados.



Adrianzén expresó: «A Dios gracias, hasta esta hora no tenemos registradas víctimas fatales», y dio a conocer que se descartó la alerta de tsunami lanzada tras el fuerte movimiento telúrico, que tuvo su epicentro en el océano Pacífico.



El titular peruano se solidarizó con las personas afectadas y comunicó que las autoridades están evaluando la situación para atender cualquier emergencia.



Adrianzén llamó a la población a mantener la calma y estar alertas ante cualquier situación, pues se registraron varias réplicas fuertes. Además, pidió implementar todas las medidas de seguridad, pues según expertos, era posible la presencia de oleaje irregular en la costa.



El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Juan Carlos Urcaregui Reyes, confirmó la cifra de lesionados y expresó que ya fueron dados de alta. Explicó que el sismo fue percibido con fuerza en las provincias de Caravelí, Camaná y Arequipa (región Arequipa) y en las provincias de Nasca y Palpa (región Ica).



En el caso de Caravelí, detalló que se sintió fuerte en los distritos de Acari, Atico, Atiquipa, Bella Union, Cahuacho, Caravelí, Chala, Chaparra, Huanuhuanu, Jaqui, Lomas, Quicacha y Yauca.



En tanto, las autoridades de Arequipa informaron algunas afectaciones como la caída de paredes de viviendas y daños en carreteras. Tras el sismo, se afectó el servicio eléctrico a 27.421 clientes en Caravelí, dijo el titular de Indeci.



Menos de una hora después del sismo de magnitud 7.0 se reportaron otros dos movimientos telúricos de 4.0 y 4.2 en la misma zona.



Por otra parte, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) publicó en la red social X que los dos sismos se produjeron en el costeño distrito de Yauca y su vecino Lomas. Según reportan medios locales, en Yauca se han sentido hasta el momento seis réplicas del movimiento telúrico.



Con carácter preventivo, se decidió la suspensión de clases este viernes en la provincia de Caravelí, en Arequipa, declaró a medios locales el gerente regional de Gestión de Riesgo de Desastres, Juan Carlos Burga Regalado.



El funcionario añadió que hubo derrumbes en sitios puntuales de la autopista Panamericana Sur, pero ya fueron despejados y se normalizó el tránsito.



Acerca de la posibilidad de tsunami, Burga Regalado comentó: «La Marina nos informó de que ha habido un oleaje de aproximadamente de 10 a 12 centímetros en el litoral de la región Arequipa, y esto ha llegado hasta Lima, aproximadamente tres centímetros de altura, lo que ha sido totalmente no percibido».