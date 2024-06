Chile: ferroviarios realizan paro por mejores condiciones laborales

Ferroviarios van a paro en Chile

24 de junio de 2024.- Trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), que cubren las rutas desde Santiago de Chile hacia Valparaíso y Concepción, se sumarán hoy a un paro para exigir mejores condiciones laborales.



Previamente suspendieron sus funciones los operarios del servicio entre la Alameda y la estación Nos, en la comuna de San Bernardo.



La medida fue adoptada después del choque frontal de un tren de carga de la firma Fepasa y otro de prueba de EFE el jueves último en esa municipalidad de la Región Metropolitana, que causó la muerte a dos maquinistas del primer convoy y heridas a nueve empleados del segundo.



Un comunicado de la Federación de Transporte Ferroviario de Carga y Pasajeros señaló que desde hace varios días mantienen conversaciones con funcionarios de EFE y no se ha hecho ninguna mejora en los sistemas de movilización en los que operan.



“Como trabajadores no pondremos en peligro la vida de nuestros asociados y mucho menos la de nuestros pasajeros, por lo que hemos decidido no operar los trenes en los servicios que administra EFE”, advierte el texto.



Añade que la paralización se mantendrá hasta que la empresa sea capaz de garantizar la circulación segura por las vías del país.



El Ministerio de Transportes anunció que ante el paro ferroviario reforzarán el servicio con 55 autobuses.