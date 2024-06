Benjamin Netanyahu reitera la afirmación de retencion de envios de armas por parte de Estados Unidos

Mientras los demócratas luchan por asistir a su discurso en el Congreso



23 de junio de 2024.La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono dicen que no saben de qué estaba hablando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuando dijo esta semana que el secretario de Estado, Antony Blinken, estaba trabajando para eliminar los "cuellos de botella" que obstaculizan los envíos de armas a Israel. Pero un funcionario estadounidense ofreció una explicación sobre la acusación del líder israelí, informo Noticias de CBS.com



Netanyahu, en un video publicado el martes, dijo que le dijo a Blinken que es inconcebible que en los últimos meses la administración haya estado reteniendo armas y municiones de Israel.



Estados Unidos ha estado revisando un envío de bombas de 2.000 y 500 libras desde mayo. Mientras Israel se preparaba para una gran ofensiva en Rafah, la administración Biden detuvo el envío porque, como dijo el presidente Biden en una entrevista el mes pasado, "Los civiles han muerto en Gaza como consecuencia de esas bombas.



"No estoy suministrando las armas que se han utilizado históricamente para lidiar con Rafah", dijo Biden. Sin embargo, la administración dijo que Estados Unidos continuaría apoyando la Cúpula de Hierro, el sistema que protege a Israel del lanzamiento de cohetes, y garantizaría que Israel pueda "responder a los ataques" que se originan en Medio Oriente. El Pentágono dice que Estados Unidos ha seguido enviando armas a Israel en las semanas posteriores.



Según el funcionario estadounidense, los comentarios de Netanyahu en el video aparentemente se basan en la creencia del jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi, de que Estados Unidos está frenando a Israel en artículos de menor valor, como repuestos de aviones. Sin embargo, el funcionario insiste en que no ha habido tal retraso, excepto por el envío de bombas de 2.000 libras, que estaban a punto de salir de un depósito de armas de la costa este en barco cuando se detuvo la entrega a principios de mayo. Estaban a punto de abandonar un depósito de armas de la costa este en barco cuando se detuvo la entrega. Israel no los necesita para Gaza, pero los necesitaría si el conflicto en el Líbano se intensifica aún más.