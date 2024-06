El G7 acuerda un préstamo de $ 50.000 millones para Ucrania procedente de activos rusos congelados

13 de junio de 2024.-Los partidarios de Ucrania acordaron seguir adelante con un préstamo de 50 mil millones de dólares a Kiev, financiado con ganancias de activos rusos congelados en Europa y Estados Unidos, anunciaron el jueves los líderes del Grupo de los Siete (G7), informó The Hill en una nota de prensa.



El acuerdo marca un logro significativo para el presidente Biden, ya que Estados Unidos encabeza el esfuerzo para lograr que el amplio grupo de partidarios de Ucrania acepte confiscar activos rusos para apoyar a Kiev y contrarrestar al presidente ruso Vladimir Putin.



"Me complace mucho compartir que esta semana... el G7 firmó un plan para finalizar y desbloquear 50 mil millones de dólares de las ganancias de esos activos congelados, para poner ese dinero a trabajar para Ucrania y otros recordatorios a Putin, no estamos respaldando abajo. De hecho, estamos unidos contra esta agresión ilegal”, dijo Biden el jueves en una conferencia de prensa junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.



“Gracias, señor presidente, por su liderazgo en la decisión del G7 sobre un préstamo de 50 mil millones de dólares para Ucrania; Es un paso adelante vital para brindar apoyo sostenible a Ucrania para ganar esta guerra”, dijo Zelensky.



“Los activos rusos inmovilizados deberían utilizarse para defender las vidas ucranianas del terrorismo ruso y para compensar el daño que el agresor causó a Ucrania. Es justo y absolutamente correcto”.



La propuesta fue encabezada por Estados Unidos y acordada durante el primer día de la cumbre del G7 en Italia.



Los miembros del G7 congelaron alrededor de 280.000 millones de dólares en activos rusos después de que comenzara la invasión en febrero de 2022, y la propuesta utilizaría los intereses generados por los activos congelados, que ascienden a entre 2.600 y 3.600 millones de dólares al año, para pagar un préstamo de 50.000 millones de dólares para proporcionar a Ucrania inmediatamente.



"Esto ha sido algo en lo que Estados Unidos ha puesto mucha energía y esfuerzo", dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan en una sesión informativa con periodistas el jueves por la mañana antes de los acontecimientos del día.



“Consideramos que los ingresos de estos activos son una valiosa fuente de recursos para Ucrania en un momento en que Rusia continúa brutalizando al país, no sólo mediante acciones militares en la primera fase, sino mediante el intento de destrucción de su red energética y su vitalidad económica. .”



El compromiso de los países del G7 se produce en un momento en que la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania, que dura más de dos años, está poniendo a prueba la unidad entre los partidarios militares y financieros de Kiev.



Eso se ha traducido en pérdidas en el campo de batalla para Ucrania sin reabastecimientos militares adecuados, aunque Ucrania pudo hacer retroceder en gran medida la última ofensiva de Rusia en torno a la ciudad de Kharkiv.



La semana pasada, en una reunión con Zelensky al margen del 80º aniversario del Día D, el presidente se disculpó por el retraso de siete meses en la aprobación de un paquete de ayuda de mil millones de dólares en el Congreso.