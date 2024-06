Renuncia el ministro israelí Benny Gantz del gabinete de guerra

9 de junio de 2024.-Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra israelí, renunció al gobierno de Benjamin Netanyahu, asestando un golpe al primer ministro que ha estado celebrando el inusual rescate de rehenes retenidos en Gaza, informó La Edición de CNN



“Netanyahu nos impide avanzar hacia una victoria real [en Gaza]”, dijo Gantz en una declaración televisada el domingo en la que describió dejar el gobierno como una decisión “compleja y dolorosa”.



“Por eso hoy salimos del gobierno de emergencia con el corazón apesadumbrado, pero con todo el corazón”, afirmó.



Gantz –considerado el principal rival político de Netanyahu– dijo que renunciaba ocho meses después de los ataques de Hamás del 7 de octubre porque “la situación en el país y en la sala de toma de decisiones ha cambiado”.



Acusó a Netanyahu de anteponer sus propias consideraciones políticas personales a una estrategia de posguerra para la Franja de Gaza, afirmando que “las decisiones estratégicas fatídicas se topan con vacilaciones y dilaciones debido a consideraciones políticas”, e instó al primer ministro a celebrar elecciones en los próximos meses.



“Hago un llamado a Netanyahu: fije una fecha electoral acordada. No permitamos que nuestro pueblo sea destrozado”, dijo Gantz.



La decisión de Gantz cumple un ultimátum que le dio al primer ministro el mes pasado pidiéndole que presentara un nuevo plan para la guerra contra Hamás antes del 8 de junio.



Se esperaba que Gantz renunciara el sábado, pero pospuso el anuncio tras la noticia de que las fuerzas israelíes habían rescatado a cuatro rehenes en una operación que, según funcionarios de Gaza, dejó más de 270 palestinos muertos.



Su renuncia se produce a pesar de que Netanyahu pidió a Gantz que permaneciera en el gobierno de emergencia de Israel, diciendo que este es el momento de la unidad, no de la división. Tras el anuncio de Gantz, Netanyahu le instó a cambiar de opinión.



"Benny, este no es el momento de abandonar la campaña; este es el momento de unir fuerzas", le dijo Netanyahu a Gantz en una publicación en X.



"Ciudadanos de Israel, continuaremos hasta que se haya logrado la victoria y se hayan logrado todos los objetivos de la guerra, el más importante, la liberación de todos nuestros rehenes y la eliminación de Hamás", dijo Netanyahu.



Netanyahu dijo que su puerta seguía abierta a cualquier partido político que esté dispuesto a compartir la carga de librar la guerra contra Hamas y que "ayudará a lograr la victoria sobre nuestros enemigos y garantizará la seguridad de nuestros ciudadanos".



La decisión de Gantz no pone al gobierno de Netanyahu en peligro inmediato: su partido no formaba parte de la coalición del primer ministro, que conserva una mayoría con 64 escaños en la Knesset, el parlamento de Israel, de 120 miembros. Sin embargo, dejaría al gabinete de guerra, creado cuatro días después del ataque de Hamás del 7 de octubre, sin representación de ningún partido que no sea el Likud de Netanyahu.



Además del primer ministro, el único miembro restante del gobierno de emergencia con poder de decisión es el ministro de Defensa, Yoav Gallant, también del Likud. (Aunque tras el anuncio de Gantz, el Ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha, Ben Gvir, exigió unirse al gabinete de guerra).