Chile: Boric descarta romper relaciones con Venezuela por declaraciones de Saab

08-06-24.-El presidente de Chile, Gabriel Boric, descartó este viernes que vaya a romper relaciones diplomáticas con Venezuela por las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, quién acusó a la inteligencia de la nación austral de matar a Ronald Ojeda para “atacar” al gobierno venezolano.



En una entrevista a CNN Chile Radio, Boric dejó claro que el diálogo es la única forma de resolver las diferencias de criterio. Al unísono, precisó que el hecho de que haya discrepancias no es motivo para una decisión tan drástica.



“La manera de solucionar los problemas es conversando, no dejando de conversar (…). La regla general es que es indeseable romper relaciones por muchas diferencias que uno tenga con países”, acotó el mandatario.



El gobernante mencionó al expresidente Salvador Allende dado que pese a la injerencia de Estados Unidos en Chile, no rompió relaciones diplomáticas, lo que fue recíproco cuando en Washington colocaron una bomba que mató a Orlando Letelier y a Ronni Moffitt.



“He visto muchas bravatas en política internacional, pero lo que funciona es cuando hay un trabajo serio, sostenido y no tanta declaración rimbombante. Nosotros seguiremos en esa línea, defendiendo a las instituciones chilenas, la seriedad y responsabilidad de las instituciones”, razonó el jefe de Estado.



Finalmente, ratificó que la Fiscalía y el Ministerio Público cuentan con su total respaldo para seguir con las investigaciones por el caso de Ronald Ojeda y llevarlo a término, afirmando que ambas instancias logran resultados.

