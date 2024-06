((VIDEO) Claudia Sheinbaum hace historia al ser electa primera presidenta de México

03-06-24.-La izquierdista Claudia Sheinbaum hizo historia al ser electa el domingo como la primera presidenta de México con una abrumadora ventaja, y tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género que mata a unas 30.000 personas al año.Sheinbaum, de 61 años, obtuvo entre 58% y 60% de los votos, más de 30 puntos por encima de su rival de centroderecha Xóchitl Gálvez, cuyo rango de apoyo oscila entre 26% y 28%, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE).“No les voy a fallar”, dijo una Sheinbaum sonriente y emocionada, vestida con una blusa con bordados indígenas, tras la difusión de los resultados. “Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación”, añadió mientras sus seguidores la arengaban al grito de “¡Presidenta!”.El exdiputado Jorge Álvarez Máynez (centro) cosechaba de 9,9% a 10,8% de los votos.Este resultado es consistente con tres encuestas a boca de urna difundidas poco después de que finalizara la votación. Los estudios fueron autorizados por el INE.Sheinbaum, física y exalcaldesa de Ciudad de México de origen judío, llegó a las elecciones generales del domingo con una amplia ventaja en la intención de voto para gobernar hasta 2030 la 12ª economía del mundo y el mayor país hispanohablante, de 129 millones de habitantes.Xóchitl Gálvez, una ingeniera y empresaria de raíces indígenas, de 61 años, llamó a sus seguidores a vigilar el conteo.“Los votos están ahí. No permitamos que los escondan”, escribió en X antes de que se difundiera el conteo rápido. “Quieren que te vayas a dormir creyendo que te ganaron. Mienten como siempre”, añadió.Es un “día histórico”, dijo temprano Sheinbaum, quien apalancó su favoritismo en la amplia popularidad de López Obrador, su padrino político.– Izquierda conserva la capital –Tras depositar su sufragio, Sheinbaum contó a periodistas que votó por la líder histórica de la izquierda mexicana Ifigenia Martínez para la presidencia, en “homenaje” a su lucha.En México, las tarjetas electorales incluyen una casilla en blanco que permite votar por una candidatura no registrada. “¡Que viva la democracia!”, exclamó.Encuestas a boca de urna también proyectan como ganadora a la izquierdista Clara Brugada para dirigir la alcaldía de Ciudad de México, bastión de la izquierda desde hace casi tres décadas.– Otro candidato asesinado –La violencia enlutó estos comicios en los que una treintena de aspirantes fueron asesinados, según la oenegé Data Cívica.La víctima más reciente fue un postulante a un cargo local en el estado de Michoacán (oeste), asesinado a balazos horas antes de la apertura de urnas, informó la fiscalía regional.Dos personas también murieron el domingo durante incidentes armados vinculados al robo de material electoral en el estado de Puebla, según una fuente del gobierno local.Unas 450.000 personas fueron asesinadas en México y decenas de miles están desaparecidas desde 2006, cuando el gobierno sumó a los militares al combate contra las mafias.Casi 100 millones de electores fueron convocados para votar en esta elección a una sola vuelta. En México no hay reelección presidencial ni voto obligatorio.Con unos 20.000 cargos en disputa, incluidos el Congreso bicameral y nueve de 32 gobernaciones, fueron los mayores comicios en la historia del país.– Visiones contrapuestas –Los seguidores de Sheinbaum creen que continuará los programas de López Obrador, destacan su eficiencia como alcaldesa de Ciudad de México (2018-2023) y la ven como una “inspiración” en este país con altas tasas de violencia de género, donde unas 10 mujeres son asesinadas diariamente, entre feminicidios y homicidios dolosos, según ONU Mujeres.“Una mujer presidenta apoyará más a las mujeres”, opina Reina Balbuena, vendedora ambulante de tamales de 50 años, quien cría a su nieta con un subsidio del gobierno. Durante su gobierno, López Obrador distribuyó millonarias ayudas directas a ancianos, jóvenes y discapacitados que sacaron a 8,9 millones de personas de la pobreza. Un tercio de la población aún vive en esa situación.– Desafíos –La expansión del crimen organizado “es el problema más intimidante” que deberá enfrentar Sheinbaum, opinó Michael Shifter, investigador del centro de análisis Diálogo Interamericano, con sede en Washington.También tendrá el reto de mantener los programas sociales cuando el déficit fiscal subió a 5,9% y el crecimiento promedio en los últimos seis años fue de apenas 0,8%.Otro desafío será la relación con Estados Unidos, destino de 80% de las exportaciones mexicanas, especialmente si Donald Trump regresa al poder, advirtió Shifter.Trump amenazó con deportaciones masivas de migrantes que cruzan por la frontera binacional de casi 3.200 km. Además, en 2026 los dos países y Canadá deberán renegociar su tratado comercial T-MEC.En estos comicios la izquierda también busca ampliar la mayoría simple que tiene en el Congreso para aprobar polémicas reformas, incluida una del ámbito judicial.