El gobierno de México reconoce casi 100.000 desaparecidos

El colectivo Madres Buscadoras intenta encontrar a sus seres queridos desaparecidos el 31 de agosto de 2023 en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado mexicano de Jalisco

19 de marzo de 2024.- Actualmente hay 99.729 personas que aún estamos en proceso de búsqueda", dijo en conferencia de prensa la secretaria de Gobernación (interior), Luisa María Alcalde.



La funcionaria reveló los datos actualizados del registro de desaparecidos que lleva el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas cifras le han valido críticas al gobierno por parte de colectivos de búsqueda y de la oposición, que lo acusan de intentar disfrazar los números.



Según la explicación de Alcalde, el gobierno localizó a 20.193 personas entre agosto de 2023 -cuando presentó un primer censo- y el 15 de marzo de este año.



El 86% de las personas localizadas, según el gobierno, no fue víctima de ningún delito. "La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias", dijo Alcalde.



Decenas de colectivos de búsqueda en el país han acusado al gobierno de pasividad ante la crisis de desaparecidos en México.



Cientos de familias acuden a zonas agrestes del país con picos y palas buscando por cuenta propia los restos de sus seres queridos. En el camino, varios de estos familiares han sido asesinados.



Cecilia Patricia Flores, líder de un grupo de madres buscadoras del norteño estado de Sonora, protestó este lunes ante el palacio presidencial en Ciudad de México.



"Estamos haciendo el trabajo que le correspondería al gobierno, porque ellos no lo están haciendo", dijo la mujer mientras sostenía una pala con la que suele buscar a sus dos hijos desaparecidos.



"Le quiero entregar personalmente al presidente esta pala. Quiero que él me reciba y que él asuma su responsabilidad", añadió.



Uno de los casos más emblemáticos es la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa (estado de Guerrero, sur), en septiembre de 2014.



Según cifras oficiales, desde diciembre de 2006 se contabilizan más de 450.000 asesinatos, la mayoría víctimas de hechos criminales, además de los desaparecidos.