Trump se declaró inocente y quedó libre "por ahora" a la espera del juicio que comenzará en enero de 2024

05-04-23.-El expresidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró "no culpable" ante la justicia de Manhattan y quedó por ahora libre a la espera del juicio que comenzaría en enero del año 2024. La misma lleva adelante un proceso judicial en su contra por 34 cargos penales por delitos graves de falsificación de negocios en primer grado.



"Según la ley del estado de Nueva York, es un delito grave falsificar registros comerciales con la intención de defraudar y de ocultar otro delito. De eso se trata exactamente este caso: 34 declaraciones falsas hechas para encubrir otros delitos. Delitos que son graves en estado de Nueva York”, indicó en fiscal Alvin Bragg.



La acusación a Trump



El líder republicano está acusado de querer encubrir información comprometedora hacia su persona, de cara a la campaña de 2016 que lo puso en la Casa Blanca. Entre estos documentos, se encontraría un supuesto pago de 130 mil dólares que Trump habría hecho a la actriz porno Stormy Daniels para que no divulgue una aventura extramatrimonial que habría tenido con ella.



La fiscalía que sigue el caso destacó que Trump habría armado un esquema para suprimir información negativa sobre él mismo, para lograr una buena imagen de cara a las elecciones en las que resultó vencedor.



Por otra parte, la Justicia aclaró que dos partes involucradas "admitieron haber cometido una conducta ilegal". Estas dos partes son el exabogado de Trump, Michael Cohen y el grupo American Media Inc. propietario del diario National Enquirer.



El juicio



Además, en caso de que la investigación avance como hasta ahora, Trump deberá enfrentar un juicio que pondría en peligro sus aspiraciones presidenciales para 2024. En este contexto, la Justicia de Nueva York admitió que el proceso judicial podría dar inicio en enero de 2024.



Tras su regreso a Florida, en una declaración pública Trump, afirmó que su país “se está yendo al infierno” y que nunca pensó que “algo así ocurriría”.



“Nunca pensé que algo así podía pasar en Estados Unidos. El único crimen que cometí fue defender Estados Unidos de aquellos que quieren destruirlos”, dijo Trump. “Es un insulto a nuestro país”.



“Este caso infundado se hizo para interferir en las elecciones de 2024 y debería ser desestimado de inmediato”, aseguró Trump.