China suspende el control de desplazamiento implementado para controlar el Covid 19

Covid-19 en China

12 de diciembre de 2022.- China anunció la desactivación de la aplicación de control de los desplazamientos en el marco de su política contra el covid y que se utilizaba para comprobar si la gente había transitado por una zona afectada por el virus.



El anuncio coincide con el gran aumento del número de casos a una escala difícil de evaluar porque las pruebas PCR ya no son obligatorias y las personas no suelen informar si sus autotest dan positivo.



La aplicación, llamada Mapa de Desplazamientos, controlaba los movimientos del usuario a partir de datos telefónicos y mostraba las ciudades que había visitado en los últimos siete días. En función de esa información podía acceder o no a un hotel, un edificio o un centro comercial.



Si el lugar no estaba clasificado como de "alto riesgo" (es decir, con un elevado número de casos), la aplicación mostraba una flecha verde, lo que significaba que se permitía la entrada al usuario.



La aplicación, dependiente del gobierno central, quedará desactivada a partir de la medianoche del martes, tras más de dos años y medio de servicio, según un comunicado oficial.



La decisión se produce después de que China anunciara el miércoles una drástica relajación de las medidas sanitarias, un giro con respecto a la política de "covid cero" que aplicaba hasta ahora.



El gobierno anunció el fin del confinamiento a gran escala y del internamiento sistemático de personas contaminadas en centros de cuarentena.