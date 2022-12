Unión Europea fija en 60 dólares por barril el precio máximo para el petróleo ruso

Credito: Web

03-12-22.-Los países de la Unión Europea (UE) alcanzaron este viernes un acuerdo para fijar un tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril, como parte de las represalias contra Moscú acordadas junto al G7 por la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de este año. Para lograr un punto en común, Polonia retiró sus objeciones, pues Varsovia esperaba lograr un precio aún menor.



El tope, no obstante, no afecta directamente al bloque comunitario, porque a partir del próximo lunes aplicará un embargo total al crudo que importa de Rusia, salvo el que compra Hungría por oleoducto. Sin embargo, sí prohibirá a las navieras europeas transportar el crudo ruso a terceros países si se vende a un precio superior al fijado.



El acuerdo político garantiza que, si el precio de mercado baja de 60 dólares el barril, el tope se actualizará de tal forma que al menos esté un 5 por ciento por debajo del que tenga en el mercado. Tras conocerse la noticia, Estados Unidos saludó la decisión. "Creemos que un tope de precios permitirá limitar la capacidad del señor (Vladimir) Putin para sacar provecho del mercado petrolero para seguir financiado una máquina de guerra que sigue matando a ucranianos inocentes", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby.



"Reforzar efecto de las sanciones”



Polonia, que reclamaba un precio aún menor, retiró finalmente sus objeciones y la medida se tornará oficial durante el fin de semana, precisó el representante polaco ante la UE. Varsovia esperaba que el tope pactado por los 27 fuera bastante inferior. En cambio, Grecia, Malta y Chipre pretendían que el precio fuese superior, para no dañar el negocio de sus navieras, que transportan gran parte del crudo que Moscú envía fuera de sus fronteras.



A cambio de desbloquear el acuerdo, que vetó durante diez días, Polonia logró el compromiso de sus socios europeos para acelerar el noveno paquete de sanciones contra Moscú. Además, el tope al petróleo ruso supone prohibir el seguro y reaseguro, así como otros servicios financieros, sobre todos aquellos barcos que carguen crudo adquirido a un precio superior al del tope, lo que en la práctica dificultaría las propias compras o su posterior transporte.



Con esta medida, la UE espera limitar el acceso a dinero que Rusia podría destinar a su esfuerzo bélico contra Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que este tope global al crudo ruso "reforzará el efecto de las sanciones" contra el Kremlin que el bloque ha adoptado desde el inicio de la guerra y "reducirá aún más los ingresos de Rusia".







Efe / AFP