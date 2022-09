ONU rechaza anexiones de Rusia en Ucrania "No tendrán ningún valor legal y merecen ser condenadas"

Antonio Guterres, secretario general ONU Credito: Web

29-09-22.-El secretario general de la ONU rechazó de manera rotunda los planes rusos de anexionarse cuatro territorios ucranianos ocupados y subrayó que este movimiento supone "una peligrosa escalada" del conflicto.



António Guterres, el secretario general de la ONU, dejó claro que las anexiones violan la Carta de Naciones Unidas y van en contra "de todo lo que la comunidad internacional debe defender".



Las anexiones de regiones ucranianas por Rusia "no tienen lugar en el mundo moderno", declaró a la prensa este jueves (29.09.2022). "Cualquier decisión de proceder a la anexión de las regiones ucranianas de Donesk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia no tendrán ningún valor legal y merecen ser condenadas (...) Es una escalada peligrosa. Esto no tiene lugar en el mundo moderno", aseguró.



"Cualquier decisión rusa de proseguir en este sentido pondrá un poco más en peligro las perspectivas de la paz. Prolongará el impacto dramático en la economía mundial, en particular para los países en desarrollo, y dificultará nuestra capacidad para entregar ayuda de urgencia a Ucrania y más allá", agregó Guterres. "Es hora de alejarse del abismo", imploró.



EE. UU. prepara resolución de condena

Estados Unidos y Albania preparan una resolución de condena de los seudorreferendos en Ucrania que Occidente tildó de "parodia". El texto será inicialmente presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde sin duda será bloqueado por el veto de Rusia, antes de ser presentado posteriormente a la Asamblea General donde el voto vale lo mismo para cada uno de los 193 estados miembros.



El presidente ruso, Vladímir Putin, va a formalizar el viernes en Moscú la anexión por Rusia de cuatro regiones ucranianas, tras los seudorreferendos realizados en los últimos días, y que ha amenazado con defender incluso con armas nucleares.



*Con información de afp, efe