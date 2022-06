(VIDEO) En los Ángeles la Cumbre de los Pueblos derrota a la Cumbre de Biden

La Cumbre de los Pueblos, a juicio de sus organizadores, se inauguró la víspera superando las expectativas no solo por la asistencia, sino por las expresiones de unidad demostradas.



Manolo de los Santos, director de la plataforma The People’s Forum, señaló que «esto no puede ser un acontecimiento único”.



“Debemos forjar la unidad con todos los oprimidos, explotados y víctimas de este sistema cuyo tiempo se acabó», sentenció.





Cuba denunció este jueves el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos (EE.UU.) a la nación caribeña sobre la vida de las mujeres, en el marco de la Cumbre de Los Pueblos, un foro paralelo a la IX Cumbre de las Américas que sesiona esta semana en Los Ángeles (California).La miembro del secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Gretel Marante, participó del panel Fin del patriarcado: Violencia de género y la lucha por la liberación y detalló cómo las medidas coercitivas impiden el desarrollo de un programa económico nacional.De acuerdo con Marante, el bloqueo es la mayor forma de violencia que sufre el pueblo de la isla, en especial las mujeres, y además constituye el principal obstáculo para el desarrollo de sus proyectos de vida.Más de mil participantes se inscribieron para la cita que en la clausura prevé una marcha pacífica Por la Democracia de los Pueblos.En Los Ángeles la dicotomía inclusión y exclusión afloran en dos Cumbres: la de los Pueblos y la de Biden y la Organización de Estados Americanos, OEA.La primera suma, la segunda divide. Biden y la OEA decidieron no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a su convite, una posición que suma críticas y pone en dudas la influencia, en declive de Washington en esta parte del mundo.Para Danaka Katovich, codirectora nacional de la organización pacifista Code Pink, todo el sentido del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba se basa en la crueldad, así que no tiene derecho a darnos lecciones sobre derechos humanos y democracia.Con información de LaRadio del Sur / Telesur