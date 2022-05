Corte Suprema de EEUU estaría dispuesta a anular su decisión en que reconoce el derecho al aborto

Credito: Web

03-05-22.-La Corte Suprema de Estados Unidos parece dispuesta a votar para anular la decisión del caso Roe contra Wade, que legalizó el aborto en todo el país, según un borrador inicial filtrado de opinión mayoritaria y publicado por Politico el lunes.



Esta filtración sin precedentes de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, ha provocado una gran conmoción en Estados Unidos, sobre todo porque el tribunal se enorgullece de mantener en secreto sus deliberaciones internas y las filtraciones son muy poco habituales.



Reuters no pudo confirmar la autenticidad del borrador. La Corte Suprema y la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.



“Roe estaba atrozmente equivocado desde el principio”, escribió el magistrado conservador Samuel Alito en la filtración, que está fechada el 10 de febrero, según Politico, que publicó una copia en internet.



Basándose en la opinión de Alito, el tribunal consideraría que la decisión de Roe v. Wade, que permitía los abortos realizados antes de que un feto fuera viable fuera del útero —entre las 24 y 28 semanas de embarazo—, se decidió de forma errónea porque la Constitución de Estados Unidos no menciona específicamente el derecho al aborto.



“El aborto presenta una profunda cuestión moral. La Constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada estado regular o prohibir el aborto”, dijo Alito, según el documento filtrado.



La noticia se conoció a poco más de seis meses de las elecciones de mitad de mandato que determinarán si los demócratas mantienen sus escasas mayorías en el Congreso de Estados Unidos durante los próximos dos años de mandato del presidente Joe Biden.



El aborto es uno de los temas más controvertidos de la política estadounidense y lo ha sido durante casi medio siglo.



“Esta decisión es un ataque directo a la dignidad, los derechos y la vida de las mujeres, por no hablar de décadas de derecho establecido”, dijo la exsecretaria de Estado de EEUU Hilary Clinton.



“Matará y subyugará a las mujeres incluso cuando la gran mayoría de los estadounidenses piensa que el aborto debe ser legal. Es una auténtica vergüenza”.



El senador republicano Tom Cotton dijo: “(La sentencia del caso) Roe fue atrozmente errónea desde el principio y rezo para que la Corte siga la Constitución y permita a los estados volver a proteger la vida de los no nacidos”.



Cuatro de los otros jueces designados por los republicanos —Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— votaron con Alito en la conferencia celebrada entre los jueces, añadió el informe.



Tras una votación inicial entre los jueces después de una argumentación oral, a uno se le asigna la opinión mayoritaria y escribe un borrador. A continuación, se distribuye entre los jueces.



A veces, entre la votación inicial y la publicación de la sentencia, la alineación de los votos puede cambiar. Un fallo sólo es definitivo cuando lo publica el tribunal.



En una publicación en Twitter, Neal Katyal, un abogado que argumenta habitualmente ante el tribunal, dijo que si el informe era exacto sería “la primera gran filtración de la Corte Suprema de la historia”.



El tribunal, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, escuchó los argumentos orales en diciembre sobre el intento de Mississippi de revivir su prohibición del aborto a partir de las 15 semanas de embarazo, una ley bloqueada por tribunales inferiores.



En base a los argumentos orales de diciembre, parecía que la mayoría se inclinaba por mantener la prohibición del aborto en Mississippi y que podría haber cinco votos para anular el caso Roe.



La decisión en el caso Roe contra Wade reconoció que el derecho a la intimidad personal, según la Constitución de Estados Unidos, protege la capacidad de la mujer para interrumpir su embarazo.



Los conservadores cristianos y muchos altos cargos republicanos han intentado durante mucho tiempo anularla.



La Corte Suprema, en una sentencia de 1992 denominada Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania contra Casey, reafirmó el derecho al aborto y prohibió las leyes que imponen una “carga indebida” al acceso al aborto.



Mississippi pidió a los jueces que anularan ambas sentencias y el proyecto de opinión de Alito adopta en gran medida los argumentos del estado republicano.



Si se anula la sentencia del caso Roe, es probable que el aborto siga siendo legal en los estados liberales. Más de una docena de estados tienen actualmente leyes que protegen el derecho al aborto. En los últimos años, numerosos estados liderados por los republicanos han aprobado diversas restricciones al aborto desafiando el precedente de Roe.



Los republicanos podrían intentar promulgar una prohibición del aborto a nivel nacional, mientras que los demócratas también podrían tratar de proteger el derecho al aborto a nivel nacional.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://www.reuters.com)