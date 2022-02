(VIDEO) Unión Europea bloquea a medios rusos RT y Sptuniknews en países integrantes de la unión

La Unión Europea (UE) tomó la decisión de bloquear la señal de los medios informativos Russia Today y Sputnik en los 26 países que conforman el bloque, por lo que el sistema informativo de ambos medios no tendrá alcance para los estados integrantes de esta comunidad.



El alto comisionado de la UE, Josep Borrell, confirmó dicha medida y señaló a ambas plataformas de ser instrumentos para la manipulación y desinformación, al tiempo que decretó que el bloque occidental brindará todo su apoyo a los medios independientes de Rusia y Ucrania.



Por otra parte, la redactora jefe de RT y también directora de Sputnik, Margarita SImonián, respondió que no tiene previsto despedir a sus empleados pese a la posible censura de la agencia de noticias.



El bloqueo de estos espacios informativos en los países afiliados a la Unión Europea fue prometido por la directora de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, evidenciando claramente una política antirrusa e impidiendo así transmitir la verdad de lo que ocurre entre Moscúy Kiev.



Este 27 de febrero, la plataforma YouTube bloqueó el canal Sputnik en el territorio de Ucrania. Sin embargo SImonián afirmó que quienes laboran tanto en RT como en Sputnik son capaces de seguir trabajando en medio de la nueva amenaza contra el derecho a informar y ratificó que ningún empleado será depuesto de sus funciones.

Desde Venezuela condenan la decisión de la UE de prohibir las emisiones de Sputnik y RT



"El silencio comunicacional se usa como misiles de guerra"



Patricia Villegas Marin, presidenta de teleSUR:



"A nombre de la democracia se siguen silenciando voces. Lo hemos vivido muchas veces con teleSUR en momentos decisivos para América Latina y el Caribe".



"¡No se suma quitando, está claro! Pero la obviedad de esto se esconde en discursos bien pronunciados y políticos que no se sonrojan. La gente lo sabe, cada vez más entiende que se necesitan más relatos y visiones de los hechos, para aproximarse a una opinión propia. Es una libertad de expresión a conveniencias y el uso del silencio comunicacional como misiles de guerra".



"Apagando la señal de la distribución tradicional, no la callarán, esta se multiplicará en internet. La gente la va a militar y multiplicar. Eso sí, guardaremos este momento, para cuando alguien perfumado nos hable de libertad".



Sergio Rodríguez Gelfenstein, doctor en Estudios Políticos y escritor venezolano:



"Dicen que la primera víctima en una guerra es la verdad, y aquí se está comprobando con esta decisión de la Unión Europea que se asume como poseedora de la verdad y con autoridad para prohibir cualquier emisión que no ajuste a sus intereses en este conflicto. Finalmente, lo que quieren es que el mundo sepa su verdad, que no es necesariamente la verdadera".



"Por lo tanto, esto desmiente una vez más los supuestos preceptos de libertad de prensa y libertad de expresión que finalmente son entelequias como tantas otras muchas que nos han mostrado a través de los años, y que se desmoronan cada vez que se ponen a prueba en situaciones como ésta, en la que no tienen todos los instrumentos para hacer valer sus criterios y, entonces, recurren a la mentira, a la fabricación de noticias falsas o al caso extremo de cerrar toda posibilidad de dar una opinión distinta a la que ellos tienen".



Con información de AVN / Sputniknews