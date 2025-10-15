(VIDEO) PCV exige a Nicolás Maduro construir una salida política ante la amenaza militar de Estados Unidos

15-10-25.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió a la administración de Nicolás Maduro la construcción de una salida política y soberana ante la creciente amenaza militar del imperialismo estadounidense en el Caribe y la región suramericana.Yul Jabour, miembro del Buró Político del PCV, advirtió que las recientes acciones de militarización promovidas por el gobierno de los Estados Unidos configuran “un escenario guerrerista que amenaza directamente la estabilidad de los pueblos del continente y la soberanía venezolana”.“Rechazamos los planes militaristas y guerreristas del imperialismo estadounidense que hoy se expresan en la región del Caribe. Se ha incrementado la presencia militar en hombres, mujeres, barcos y armamento, lo cual constituye una clara provocación y una amenaza a la paz regional”, afirmó Jabour.El dirigente comunista señaló que el complejo industrial militar estadounidense, con más de 800 bases distribuidas en el planeta, promueve guerras como mecanismo para sostener su hegemonía económica.“Estamos ante una disputa intercapitalista e interimperialista. Estados Unidos busca reducir la influencia de potencias como China y Rusia en América Latina, y Venezuela está en el centro de esa pugna por sus recursos energéticos”, explicó.Jabour también denunció que las políticas de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) limitan la soberanía nacional, al mantener una dependencia de las licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a las empresas transnacionales que operan en el sector petrolero.“El gobierno de Estados Unidos otorga o retira licencias a las transnacionales del petróleo para operar en Venezuela. Eso son limitaciones al control soberano de nuestros recursos”, enfatizó.Según el vocero del PCV, detrás de esta estrategia se encuentra el interés del imperialismo por el control político, territorial y energético de la región, incluyendo el petróleo en el Esequibo y el gas del mar Caribe.“Pretenden establecer un nuevo enclave militar en el Caribe, como lo han hecho en otras partes del mundo, para garantizar los intereses de sus corporaciones”, alertó.Jabour afirmó que las políticas antipopulares y antiobreras del gobierno de Nicolás Maduro dificultan la construcción de una verdadera unidad patriótica frente a las amenazas externas.“Existe una profunda crisis política, social y económica que el gobierno intenta ocultar. Mientras tanto, se criminaliza y judicializa a las fuerzas populares y a los trabajadores que alzan su voz. El caso de nuestro partido, intervenido judicialmente desde hace más de dos años, es una muestra de ello”, subrayó.El dirigente denunció además la represión contra activistas sociales y sindicales, así como la persistente violación de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho al debido proceso.“Hay presos políticos con más de nueve meses sin juicio ni defensa legal. Incluso en un estado de excepción, los derechos fundamentales no pueden ser suspendidos”, recordó.Asimismo, Jabour se refirió a la grave situación del salario y las condiciones de vida del pueblo trabajador, señalando que el gobierno mantiene congelado el salario mínimo desde marzo de 2022.“Hace más de tres años que los trabajadores viven con un salario de hambre, mientras el gobierno devalúa la moneda y restringe la organización sindical”, dijo.Finalmente, el PCV exigió en este difícil momento para el pueblo venezolano, “por las dificultades que sufrimos día a días y por las amenazas que hoy se ciernen sobre el país”, que “se construya una salida política para esta crisis”. Para ello, apuntó Jabour, “se deben debatir los problemas presentes en la sociedad y evitar que se abra el cauce a una situación de violencia generalizada”.