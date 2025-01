Francisco Ameliach asegura que "la tarjeta de la MUD no podrá participar en las elecciones" del #26Abril

Francisco Ameliach Credito: Web

29-01-25.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Francisco Ameliach, afirmó que la tarjeta de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no podrá participar en las elecciones parlamentarias, regionales ni municipales convocadas para 2025.



El parlamentario refirió que «esta organización política llamó a invasiones, bloqueos y al desconocimiento de resultados electorales, lo cual está penado en la Ley Libertador Simón Bolívar».



Recalcó además que «este instrumento jurídico no hace otra cosa que desarrollar lo previsto en el artículo 130 de nuestra Constitución».



Asimismo, recordó que «todo ciudadano que haya pedido invasión y sanciones contra el país incurren en el delito de traición a la patria».



Por este motivo, sostiene que «no pueden participar en un proceso de elecciones».



Una ley que nació hace 60 años



«La MUD no puede participar en las elecciones parlamentarias, regionales ni municipales, de acuerdo a la Ley de Partidos Políticos… que existe de hace más de la segunda mitad del siglo pasado, no la hizo el chavismo», recalcó Ameliach, quien aclaró que en la reunión con la mesa de diálogo exigió que «se cumpliera ese reglamento estrictamente».



Por lo tanto, «las tarjetas de aquellas organizaciones políticas que no participaron o no lograron el 1% en las elecciones pasadas de la Asamblea Nacional, no podrán formar parte del próximo comicio, convocado para el 27 de abril».



«Ya llegó el momento de aplicar las leyes tal como están escritas. Creo que es una elección muy importante para avanzar y consolidar la paz de la República. Hay la conciencia política en todos los venezolanos de que debemos avanzar en paz a trabajar. La paz es la base de todo eso», argumentó para finalizar.





