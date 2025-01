Partido Centrados de Enrique Márquez: "La desconfianza en procesos electorales es una herida abierta"

Credito: Composición Aporrea-web

15-01-25.-El partido opositor de Venezuela Centrados en la Gente señaló este martes como una «prioridad» la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que sea «independiente y con plenas garantías de transparencia», antes de organizar los comicios previstos para este año, entre ellos, parlamentarios, regionales y locales.



En un comunicado, la formación política expresó que la «desconfianza en los procesos electorales es una herida abierta que no puede ser ignorada» y que, por tanto, es necesario «un nuevo CNE que recupere la credibilidad y pueda ofrecer, por fin, la seguridad de que las próximas elecciones no estarán marcadas por dudas y vacíos que perjudiquen aún más la estabilidad del país».



Centrados se pronunció así sobre la reunión celebrada este martes en la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -de contundente mayoría oficialista-, con el fin de elaborar propuestas de fechas para las próximas elecciones, un encuentro al que este partido dijo no haber asistido.



Al respecto, la formación -cuyo líder Enrique Márquez está detenido desde hace una semana- consideró que, antes de pensar en nuevas votaciones, lo que se necesita «con urgencia es un proceso de reflexión profunda y de reconstrucción de la confianza».



Según el pronunciamiento, dirigido al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, una convocatoria «tan apresurada, carente de una agenda clara y de los debidos consensos previos no parece ser el camino más adecuado para la construcción de un proceso electoral que sea verdaderamente legítimo».



A juicio de Centrados, la «voz popular» que se manifestó en las presidenciales del 28 de julio pasado, en las que el CNE otorgó una cuestionada reelección a Maduro señalada como «fraudulenta» por la oposición mayoritaria, «parece estar sometida a una tensión constante».



«La represión, las amenazas y las persecuciones contra dirigentes políticos y ciudadanos son, lamentablemente, una realidad cotidiana. Nos consta la grave situación que enfrenta nuestro líder, Enrique Márquez, quien fue detenido por cuerpos de seguridad del Estado en circunstancias que consideramos irregulares y carentes de fundamento», denunció.



En ese sentido, el partido exigió la liberación «inmediata» de Márquez, quien fue su candidato en los pasados comicios, y exigió «el cese de las persecuciones, los asedios y las amenazas», así como una «amnistía general para aquellos detenidos por razones políticas».



La crisis que vive el país tras las elecciones se acrecentó luego de que Maduro fuera investigado por la AN como mandatario para un tercer sexenio en el poder, el pasado viernes, lo que la oposición mayoritaria considera la consumación de un «golpe de Estado»



*Con información de Efe