Maduro sugiere al CNE convocar elecciones en febrero o marzo del 2025 para la AN y Alcaldías

12-12-24.-El presidente Nicolás Maduro recomendó este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar elecciones para marzo o febrero del próximo año, ya sea de Asamblea Nacional (AN) o de alcaldías.En su acto político, el Gobernante recordó que para 2025 corresponde la celebración de diversos comicios.“El próximo año tocan varias elecciones: de Asamblea Nacional, para alcaldías, concejos municipales, gobernaciones y concejos legislativos. Así que, tranquilamente se me ocurre a mí, que el CNE puede convocar para febrero o marzo elecciones de AN o de alcaldías”, indicó Maduro.Asimismo, consideró que este es posible, ya que el Poder Electoral está mostrando “tremenda capacidad”.Por otro lado, el gobernante aseguró que Edmundo González Urrutia quiere que en el país se lleve a cabo una “guerra civil”.“El viejito salió lleno de miedo y de pánico. Yo lo tengo grabado, el viejito rogando irse del país. (…) Ahora entonces llama a que haya una guerra en Venezuela. Viejito, cuidado con lo que dices desde allá, no te equivoques con el pueblo de Venezuela. En Venezuela no va a haber guerra”, apuntóEn ese sentido, Maduro acotó que el 10 de enero solo “reinará la paz y orden” en la nación, pese a los “intentos de desestabilizar el país” de parte de algunos sectores. “Fascistas, no se equivoquen porque se van a arrepentir. Es muy fácil invitar a la guerra desde una tasca de Madrid”, subrayó.