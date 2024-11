Maduro: “Trump o Kamala tendrán que dialogar con Venezuela”

Credito: Web

05-11-24.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfatizó este lunes 4 de noviembre, a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que independiente de los resultados de quien llegue a la Casa Blanca, deberá dialogar con Venezuela.



“Tendrá en Venezuela un Gobierno Revolucionario, un Gobierno Bolivariano, un pueblo bolivariano con el cual tendrá que hablar, dialogar entenderse por las buenas siempre por las buenas, aquí estaremos nosotros gane quién gane”.



El mandatario reiteró que no se mete en los procesos electorales de otras naciones.



Pero al ser consultado sobre qué le conviene más a Venezuela, respondió que Venezuela y América Latina, “debe tener y forjar sus propios caminos , no depender de nadie”.



Asimismo, manifestó que no verían injerencia de su parte. “Aquí estaremos nosotros gane quien gane ahí arriba no nos metemos los asuntos internos los Estados Unidos, sencillamente observamos vemos y mantenemos nuestro camino cuál es desarrollar”, apuntó.



En su alocución, mostró su desagrado por la gestión de Donald Trump en el pasado, que dieron más de 900 sanciones a Venezuela.



“¿Qué hicieron con Guaidó? Engañar a Trump, decirle que esto era pan comido en Venezuela”, sostuvo Maduro. El mandatario acusó a los principales dirigentes de oposición, entre los que mencionó a María Corina Machado, Julio Borges y Leopoldo López, de ser quienes habían engañado a Trump.



Más temprano, Maduro reiteró este lunes que Estados Unidos está involucrado en un intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Venezuela, con el que busca “imponer” un modelo fascista en el país caribeño.



“El modelo que tiene el imperio para el mundo y que pretenden imponer con un golpe de Estado en Venezuela y que pretenden imponer con desestabilización en Venezuela, que nadie dude, es un modelo fascista” dijo el mandatario en una declaración televisada.