(VIDEO) Maduro exhorta a ministros y alcaldes “abrir bien los ojos” para ver problemas de la gente

01-10-24.-El presidente Nicolás Maduro exhortó este lunes 30 de septiembre a los gobernantes, ministros y alcaldes, para que "abran bien los ojos" y vean los problemas de la gente.Los gobernantes tienen que abrir bien los ojos y ver la realidad y los problemas de la gente, al que sufre, clama, pide o grita. Hay que saber qué falta y no dejar que lo rodeen a un gobernante de gente que no ve la realidad. Hay que unir el poder popular, el poder militar, en unión cívico-militar y hacer mucho con poco", instó el mandatario, durante la inauguración del Complejo Educativo Industrial (CEI) Leonardo Infante, en Caracas, al inicio del año escolar 2024-2025."Un gobernante tiene que abrir los ojos, si es difícil ver con los ojos cerrados, más difícil es ver con los ojos tapados. ¿Qué veo aquí? (tapándose los ojos). La oscuridad. Hay que abrir bien los ojos", añadió.Maduro instó a los funcionarios del Gobierno a desarrollar sus gestiones de manera eficiente en función de las necesidades del pueblo venezolano en las diferentes áreas.“Llegaron reportes, miles de CDI, ambulatorios, escuelas, estaban las heridas de la guerra económica, las heridas de las sanciones estaban ahí. Y nosotros qué íbamos a hacer ¿Taparnos los ojos? ¿Mirar para un lado? ¿Hacemos los locos? No, un gobernante verdadero tiene que abrir los ojos bien”, recalcó el jefe de Estado.